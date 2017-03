G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL

Galatasaray Kulübü'nün 2017 Mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Divan Başkanı İfan Aktar yönetiminde Dedeman Otel'de gerçekleşti. Toplantıda sarı-kırmızılıları Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu da hazır bulundu.Riva ve Florya projeleri hakkında kurulu bilgilendirmek istediğini söyleyen Dursun Özbek, "Çünkü camiada bilgi kirliliği var. Galatasaray başkanı seçildiğim zaman, bu emaneti bana verdiniz. Ben de emanetçi olduğumu söyledim. Her ne yaparsam yapayım, yetkim varmış, yokmuş hiç önemli değil. Tartışacağız ortak karar aldığımız zaman devam edeceğiz. Çok dinamik bir dönemden geçiyor. 1 sene önce aldığım yetki bir sene sonra gündem değişiyor. Geçtiğimiz sene 22 Ekim'de genel kurulda net, şeffaf bir şekilde ne yapmam gerektiğini anlattım. Son kurşunumuz diye ifade ettim. O gün Riva ve Florya için, değerlendirilmesinden başka çare olmadığını söyledim. Yüksek borç seviyesi, kasada 5 kuruş geliri kalmamış bir kulüp, ne yapmalıydık. Sunduğumuz projeyi kabul ettiniz" diye konuştu.Emlak Konut ile olan proje hakkında açıklamalarda bulunan Özbek, "Bu bir arsa satışı değil, bu bir gayrimenkul geliştirme projesi. Buna ihtiyacımız mı var, evet var. Riva'daki arsa ne maksatla alınmış. Değerli büyüklerimiz Galatasaray'ın ileride düşeceği durumları düşünerek 40 sene evvelden planlamışlar. Emlak Konut, bir gayrimenkul geliştirme şirketi. Ortaklığa girdiği kişilerin arsalarını alıyor, projeler yapıyor. Satıyor, sonra karlılığı ya cebine atıyor ya paylaşıyor. Buradaki esas olan işin sonunda çıkacak karlılık yüzde 80 Galatasaray'ın. Bunu açıkladık, hala 508 milyon TL'ye sattık diyen var. Yaptığımız işten sorumluğu bütün sülalem alarak hareket ediyorum. Galatasaray'ın kılına zarar gelmesine müsaade etmeyeceğim. Benim istediğim şey Galatasaray'ı bugünlerden çıkarmak. Zoru gördüğüm zaman terk ettiğim yok. Size verdiğim sözü tutacağım. Her zaman kapım açık. Gizli saklı hiçbir şey yok. Onun için çamur at izi kalsın sevdasından vazgeçilmesi lazım" ifadelerini kullandı.Yapılacak spor salonu için önümüzdeki genel kurulun dışında bir genel kurul daha yapacağını vurgulayan Özbek, "Çünkü her yaptığım projeyi genel kurula sunacağımı söylemiştim. Proje bitti. Sarıyer Belediyesi'ne ruhsat için başvurduk. Biz bu salonu yaparken sponsor şartı olacağını söylemiştim. Çünkü yüksek maliyetli olacak bir salon. Bunu bugün Galatasaray'ın yapması mümkün değil. Onun için sponsor bulmak lazım. İsim hakkını kullanarak yapalım. Sponsorluk görüşmeleri devam ediyor" dedi.TT Arena'nın çatı sorunu olduğunu ifade eden Başkan Özbek, sözlerine şöyle devam etti:"Stat açılıp kapanır diye projelendirilmiş. Açılışı erken olduğu için yapılmamış. O dönemdeki yönetim sen bu çatıyı kapatma, biz kapatırız demiş. 13, 14 milyon Euro para ver, biz ileride bunu kapatırız denmiş. Onun için taahhüt vermiş. Sonra kapanır diye. Bu borç Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından kayda geçmiş. 6 senedir öyle bekliyor. Kayda geçtiği için faizler üzerine konmuş. Borç 70, 75 milyon seviyesine gelmiş. Bu borca bağlı olarak intibaa hakkına rezerv koymuşlar. Şöyle yapalım dedim. Sizin alacağın para var. Bu parayı kapalı salon yapalım, katkı payı verelim. Bu yer size ait, biz kullanım hakkına sahibiz dedim. Nasıl olur paran var mı dediler. Ben proje gibi yapacağım. İsim hakkını vererek sponsorla yapacağım dedim. Yapabilirsen davamızdan vazgeçelim dediler. Bu suretle salonu yapmak üzere harekete geçtik. Ruhsat alıp projeyi önünüze koyacağım."Otel inşaatının yavaş gittiğini belirten Özbek, "Ülkemizin turizm açısından durumu belli. Bu zayıf dönemde açmak çok uygun değil. O yüzden zamanı kullanmak gerekiyor. İnşaat durmuş değil ama benim arzu istediğim hızda ilerlemiyor. Bu otelin finansı için Denizbank'a gittim, bu gayrimenkulü geliştirmek istiyoruz dedim. Oradan inşaatı kullanmak üzere kredi kullandım. Bunu kendi şahsım ile aldım. Ben altına hiç çekinmeden imza attım. Ne kadar sıkıntı da olursa olayım o fonu kullanmadım. O para sadece inşaat için kullanılacak" dedi.Florya konusunda çalıştıklarını belirten Özbek, "Stada daha yakın olması gereksinimi var. Florya'dan deneyimimiz var. Maliye Bakanı ile konuştum, yakın yerden arsa istedim. Stada 8 dakika mesafede, 6 tane futbol sahası olan, konaklamalı ve çok güzel tesis alanı olacak. Gerekli dilekçeyi dün Maliye Bakanlığı'na verdik" diye konuştu.Yönetim sürecinde hatalarının ve yanlışlarını olduğunun altını çizen Özbek, "Bunların hepsinden ders çıkarma, Galatasaray'ı koruma yolunda sapma yok. Bunun için eğer bir proje varsa, bir öneri varsa gelin. Yanlış yapılanlar hakkında tartışalım. Onları nasıl hayata geçireceğimizi konuşalım. Bu süreçte bir şeye sizi ikna etmek istiyorum. Başkan yardımcısıyken bizim mali sıkıntımız yok demedim. Şu anda yaptığım, size verdiğim sözün dışında en ufak bir şey yok" şeklinde konuştu.Emlak Konut'tan 340 milyon TL geldiğini ifade eden Özbek, "330 milyon TL ile borçları ödedik. Biz bu 330 milyon TL ile banka borçlarının ödenmesiyle gelirlerimiz açıldı. En önemlileri Spor Toto, naklen yayın gelirleri açığa çıktı. Bunlar direkt Galatasaray'ın kasasına gelecek. 330 milyon TL gelen parayı sermeye avansı olarak Sportif A.Ş'nin içine koyduk. Bunun açıklamasını yaptık" dedi.Dursun Özbek sözlerini söyle şöyle tamamladı:"Bir Kurtuluş Savaşı içindeyiz, maliye bağımsızlık savaşı içindeyiz. Ben bu savaşa çok inanıyorum. Ben inandığım için elimi, bedenimi, kafamı taşın altına koymuşum. İnandığım bir savaş için 80 milyon TL kasa kolaylığı sağlıyorum. 200 küsur milyon TL kefalet oluyorum. Hepinizden kuvvet almak istiyorum."

TOPLAM BORÇ 1 MİLYAR 831 MİLYON TL

Toplantıda Dursun Özbek'ten sonra kürsüye çıkan ve mali konularla ilgili açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya 31 aralık 2016 itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 831 milyon TL, alacaklarının ise 641 milyon TL olduğunu söyledi. Sarıkaya, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 190 milyon TL olduğunu ifade etti.

2016 yılı bütçesinde hedefledikleri gelir ve giderlerin tutmadığını belirten İsmail Sarıkaya, "2016 gelir hedefinin 106 milyon 283 bin 943 TL olarak belirlendi. Ancak 82 milyon 742 bin 321 lira gelir elde edildi. 110 milyon 913 bin 150 TL gider hedeflendi. Ancak 158 milyon 306 bin 604 TL gider oluştu" diye konuştu.

Gider fazlasının oluşmasının erkek basketbol takımının THY Euroleague'de oynanmasının önemli rol oynadığını söyleyen İsmail Sarıkaya, "Geçen sezon Eurocup'ı kazanan takımı bu sene Euroleague'de mücadele ediyor. Bu yüzden ekstra transferler yapıldı. Yabancı oyunculara ödediğimiz ücretlerde kur farkı oluştu. Avrupa Ligi'nde 2 katı deplasman gideri var. Erkek basketbolunda böyle ciddi bir artış oldu" şeklinde konuştu. Erkek basketbol takımı için ise 2016 yılında 28 milyon 925 bin TL ayrılmasına rağmen giderin 46 milyon 747 bin TL olduğu açıklandı.