G.Saray Lens’in peşinde!

Sarı-kırmızılı yönetimin, Fenerbahçe’de kiralık oynayan yıldız futbolcu için İngiliz ekibinden fiyat ve takas konusunda bilgi aldığı ortaya çıktı.

Evet sevgili okurlar, dün öğle saatlerinde elde ettiğimiz flaş bir haber, eminiz ki çok büyük yankı uyandıracak. Fenerbahçe'nin bu sezon en başarılı futbolcularından biri olan Jeremain Lens'le, Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ın da ilgilendiği anlaşıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce Roberto Mancini'nin Galatasaray'a gelmesinde büyük rol oynayan Türk menajer Muzzy Özcan'a, Sunderland'la görüşmesi için yetki verdi. Özcan, yakışıklı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Sunderland'la geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.



Gizli tutulmaya çalışılan görüşmede Muzzy Özcan, G.Saray'ın Lens'i gelecek sezon kadrosunda görmek istediğini aktardı. Siyahi futbolcunun fiyatı konusunda bilgiler aldı. Ayrıca Galatasaray'ın olası bir takas teklifine açık olduğunu iletti. İngiliz kulübünün yöneticileri ise Lens konusunda şu anda tüm inisiyatifin F.Bahçe'de olduğunu söyledi. Ancak sezon sonundaki gelişmelere göre G.Saray'la tekrar görüşebileceklerini bildirdi. Bakalım transfer döneminde neler olacak? Görünen o ki önümüzdeki yaz hareketli günler bizi bekliyor.







ÖZEL HABER / ÇİĞDEM CEYLAN