 Eren aslına döndü – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Eren aslına döndü

    Eren aslına döndü

    Attığı 2 golle ’a hayat veren golcü oyuncunun, Tudor’dan göreve gelir gelmez ekstra çalışma programı aldığı ve Hırvat hocanın isteklerini harfiyen uygulayarak formuna kavuştuğu ortaya çıktı.

    zorlu Antalya deplasmanından 3 puan çıkartarak hayata dönerken 90+6. dakikada topu kafa ile ağlara bırakan Eren Derdiyok maça damgasını vuran isimdi. Bu sezon Süper Lig'de attığı 10 golün 5'ini maçların 89. dakikasından sonra atan oyuncu 'maç bitti' dendiği yine sahneye çıkmayı başardı. İlk golde ceza sahası dışından nefis bir vuruş yapan ve 115 kilometre hıza çıkan golcü oyuncu ayrıca Tolga Ciğerci'nin (11.72) ardından 11.16 kilometre ile takımın en çok koşan ikinci oyuncusu oldu.

    SEZON BAŞINDAKİ GİBİ
    Antalya ağlarını 2 kez havalandıran ve altın değerinde bir galibiyet getiren Eren, maç sonunda ise "Henüz yüzde 100 hazır değilim" diyerek mütevazılığı da elden bırakmazken sezon başındaki formuna kavuşmasında Tudor'un büyük rol oynadığı ortaya çıktı. Eren'in, göreve geldiği gün Tudor'dan kendisini toparlayabilmek için özel çalışma programı istediği ve iki haftadır ekstra çalışmalar yaparak formuna yeniden kavuştuğu bildirildi.

    PODOLSKİ'Yİ ARATMADI
    Podolski'nin cezalı olması nedeniyle Antalya maçının başlangıç kadrosunda yer alan Eren, bu fırsatı kaçırmadı ve bu sezon ikinci kez 2 gol birden bularak galibiyeti getiren isim oldu.

    SON NOKTA
    Sarı-kırmızılı formayla ligde toplam 10 gole ulaşan Eren, bu gollerin yarısını 89. dakika ve sonrasında kaydetmeyi başardı. , ligin ilk haftasında Karabükspor, 4. haftada Çaykur Rizespor, 12. haftada Bursaspor, 20. haftada Kayserispor ve 23. haftada Antalyaspor maçlarında son dakika gollerine imza attı.

    10 GOL
    Galatasaray'ın bu sezon oynadığı lig maçlarında toplam 1366 dakika süre alan Eren 10 golle takımının en çok skor üreten ismi olurken sarı kırmızılı oyuncuyu, 9 golle Yasin, 8 golle de Bruma takip ediyor.



    ÖZEL HABER / CEYLA BÜYÜKUZUN
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:44
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