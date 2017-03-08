Eren aslına döndü
Attığı 2 golle Galatasaray’a hayat veren golcü oyuncunun, Tudor’dan göreve gelir gelmez ekstra çalışma programı aldığı ve Hırvat hocanın isteklerini harfiyen uygulayarak formuna kavuştuğu ortaya çıktı.
Galatasaray zorlu Antalya deplasmanından 3 puan çıkartarak hayata dönerken 90+6. dakikada topu kafa ile ağlara bırakan Eren Derdiyok maça damgasını vuran isimdi. Bu sezon Süper Lig'de attığı 10 golün 5'ini maçların 89. dakikasından sonra atan oyuncu 'maç bitti' dendiği yine sahneye çıkmayı başardı. İlk golde ceza sahası dışından nefis bir vuruş yapan ve 115 kilometre hıza çıkan golcü oyuncu ayrıca Tolga Ciğerci'nin (11.72) ardından 11.16 kilometre ile takımın en çok koşan ikinci oyuncusu oldu.
SEZON BAŞINDAKİ GİBİ
Antalya ağlarını 2 kez havalandıran ve altın değerinde bir galibiyet getiren Eren, maç sonunda ise "Henüz yüzde 100 hazır değilim" diyerek mütevazılığı da elden bırakmazken sezon başındaki formuna kavuşmasında Tudor'un büyük rol oynadığı ortaya çıktı. Eren'in, göreve geldiği gün Tudor'dan kendisini toparlayabilmek için özel çalışma programı istediği ve iki haftadır ekstra çalışmalar yaparak formuna yeniden kavuştuğu bildirildi.
PODOLSKİ'Yİ ARATMADI
Podolski'nin cezalı olması nedeniyle Antalya maçının başlangıç kadrosunda yer alan Eren, bu fırsatı kaçırmadı ve bu sezon ikinci kez 2 gol birden bularak galibiyeti getiren isim oldu.
SON NOKTA
Sarı-kırmızılı formayla ligde toplam 10 gole ulaşan Eren, bu gollerin yarısını 89. dakika ve sonrasında kaydetmeyi başardı. Eren Derdiyok, ligin ilk haftasında Karabükspor, 4. haftada Çaykur Rizespor, 12. haftada Bursaspor, 20. haftada Kayserispor ve 23. haftada Antalyaspor maçlarında son dakika gollerine imza attı.
10 GOL
Galatasaray'ın bu sezon oynadığı lig maçlarında toplam 1366 dakika süre alan Eren 10 golle takımının en çok skor üreten ismi olurken sarı kırmızılı oyuncuyu, 9 golle Yasin, 8 golle de Bruma takip ediyor.
ÖZEL HABER / CEYLA BÜYÜKUZUN
SEZON BAŞINDAKİ GİBİ
Antalya ağlarını 2 kez havalandıran ve altın değerinde bir galibiyet getiren Eren, maç sonunda ise "Henüz yüzde 100 hazır değilim" diyerek mütevazılığı da elden bırakmazken sezon başındaki formuna kavuşmasında Tudor'un büyük rol oynadığı ortaya çıktı. Eren'in, göreve geldiği gün Tudor'dan kendisini toparlayabilmek için özel çalışma programı istediği ve iki haftadır ekstra çalışmalar yaparak formuna yeniden kavuştuğu bildirildi.
PODOLSKİ'Yİ ARATMADI
Podolski'nin cezalı olması nedeniyle Antalya maçının başlangıç kadrosunda yer alan Eren, bu fırsatı kaçırmadı ve bu sezon ikinci kez 2 gol birden bularak galibiyeti getiren isim oldu.
SON NOKTA
Sarı-kırmızılı formayla ligde toplam 10 gole ulaşan Eren, bu gollerin yarısını 89. dakika ve sonrasında kaydetmeyi başardı. Eren Derdiyok, ligin ilk haftasında Karabükspor, 4. haftada Çaykur Rizespor, 12. haftada Bursaspor, 20. haftada Kayserispor ve 23. haftada Antalyaspor maçlarında son dakika gollerine imza attı.
10 GOL
Galatasaray'ın bu sezon oynadığı lig maçlarında toplam 1366 dakika süre alan Eren 10 golle takımının en çok skor üreten ismi olurken sarı kırmızılı oyuncuyu, 9 golle Yasin, 8 golle de Bruma takip ediyor.
ÖZEL HABER / CEYLA BÜYÜKUZUN
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Eren aslına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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