 Dev protesto – Fotomaç – 08 Mart 2017
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HEPSİ
    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Dev protesto

    Dev protesto
    'na tepkileri dinmek bilmeyen 'ın taraftar gurupları protestoya hazırlanıyor. ultrAslan'ın Gençlerbirliği ve basketbolda Fenerbahçe maçlarında yönetime tepki gösterecekleri öğrenildi.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:53
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