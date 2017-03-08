Bruma ağladı
Maç sonrası soyunma odasında duygusal anlar yaşandı.
Bu sezon ligde sadece Fenerbahçe ve Karabük maçları dışında 6 gol ve 3 asistle tüm deplasmanlarda gol katkısı yapan Bruma, gördüğü kırmızı kart sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı. 86'ıncı dakikada oyundan atılan Bruma direkt soyunma odasına gitti. Maçın son anlarını izlemeyen Bruma, takım arkadaşlarının sevinç çığlıkları atarak soyunma odalarına girmesiyle gözyaşlarını bıraktı.
İMZALAR NİSAN'DA
Galatasaray Yönetimi, Bruma ile sözleşme uzatmayı Mali Kongre sonrasına bıraktı. Genç oyuncu ile yapılacak sözleşmenin en az 5 yıllık olması ve bu 5 yıllık ücret artışının 2017 Mali Kongre tablosuna yansımaması için böyle bir yol izlendiği belirtildi.
İMZALAR NİSAN'DA
Galatasaray Yönetimi, Bruma ile sözleşme uzatmayı Mali Kongre sonrasına bıraktı. Genç oyuncu ile yapılacak sözleşmenin en az 5 yıllık olması ve bu 5 yıllık ücret artışının 2017 Mali Kongre tablosuna yansımaması için böyle bir yol izlendiği belirtildi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Bruma ağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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