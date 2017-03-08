 Bruma ağladı – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    ağladı

    Bruma ağladı

    Maç sonrası soyunma odasında duygusal anlar yaşandı.

    Bu sezon ligde sadece Fenerbahçe ve Karabük maçları dışında 6 gol ve 3 asistle tüm deplasmanlarda gol katkısı yapan Bruma, gördüğü kırmızı kart sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı. 86'ıncı dakikada oyundan atılan direkt soyunma odasına gitti. Maçın son anlarını izlemeyen Bruma, takım arkadaşlarının sevinç çığlıkları atarak soyunma odalarına girmesiyle gözyaşlarını bıraktı.

    İMZALAR NİSAN'DA
    Yönetimi, Bruma ile sözleşme uzatmayı Mali Kongre sonrasına bıraktı. Genç oyuncu ile yapılacak sözleşmenin en az 5 yıllık olması ve bu 5 yıllık ücret artışının 2017 Mali Kongre tablosuna yansımaması için böyle bir yol izlendiği belirtildi.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:42
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