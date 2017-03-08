Başkan'dan sus emri!
Başkan Özbek, yapılan açıklamalara yasak getirdi.
Galatasaray'ın dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek fırtınası esti. Başkan maç öncesi ve sonrası yapılan açıklamaların takıma zarar verdiğini belirterek, herkese 'sus emri' verdi. Öte yandan bundan sonraki açıklamaları da Levent Nazifoğlu'nun yerine Florya'nın başına geçmesi beklenen Cenk Ergün'ün devralacağı belirtildi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Başkan'dan sus emri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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