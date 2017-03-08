 Başkan'dan sus emri! – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Başkan'dan sus emri!

    Başkan'dan sus emri!

    Başkan Özbek, yapılan açıklamalara yasak getirdi.

    'ın dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek fırtınası esti. Başkan maç öncesi ve sonrası yapılan açıklamaların takıma zarar verdiğini belirterek, herkese 'sus emri' verdi. Öte yandan bundan sonraki açıklamaları da Levent Nazifoğlu'nun yerine Florya'nın başına geçmesi beklenen Cenk Ergün'ün devralacağı belirtildi.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:52
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