Avrupa yine tehlikede!
Sportif A.Ş.'nin 2016'da zararının 204 milyon liraya çıkması UEFA tehdidini yeniden canlandırdı.
Florya ve Riva'dan gelen 342 milyon liraya rağmen G.Saray'ın mali durumu alarm vermeye devam ediyor. Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Aslan, UEFA'nın radarına bir kez daha takılabilir. 25 Mart'ta yapılacak olağan yıllık mali kongre öncesi üyelere gönderilen mali tablo kitabında; Sportif A.Ş'nin 2015 yılı konsolide zararı 57 milyon 460 bin TL olarak yer alıp, korkuttu.
OPSİYON BIRAKMIŞTI
Galatasaray'ın zararının anormal bir artış göstererek 203 milyon 985 bin TL'ye yükseldiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl UEFA, G.Saray'a öne sürdüğü yaptırımda 1+1 yıllık cezayı öngörmüş ve gidişata göre, artı 1 yıllık cezayı uygulamaya alabileceğini de öne sürmüştü. Bu borcun ardından Cimbom'un yeniden ceza almanın eşiğine geldiği belirtildi.
GELİRLERİ AZALDI
Yönetim 2 sezondur transfer harcamalarında ciddi tasarruf yapıp, 44 kişilik futbolcu kadrosunu 27'ye düşürdü. Ancak futbolcuların yüksek döviz kurlu sözleşmeleri nedeniyle bütçesini güçlükle 65 milyon euro civarına çekilebildi. Sponsorluk ve tribün gelirleri azaldı. Şampiyonlar Ligi'nden gelen gelir de açık olumsuz yönde büyüdü.
ÜRÜN SATAMIYOR
Son 1 yılda döviz kurunun büyük artış göstermesi Sportif A.Ş'nin zararını artırsa da, zararın sadece ülke ekonomisinin durumu ve kur artışı ile izah edilemeyeceği ifade ediliyor. Çünkü G.Saray 2015'te forma satışından ilk kez 7 milyon kar etmesine karşılık, 2016'da ise taraftarın ilgi göstermemesi sonucunda 10 milyon TL zarar göze çarpıyor.
DENETİME GELECEK
G.Saray bu sezonu finansal fairplay kuralları nedeniyle Avrupa'dan uzak geçirirken, yönetim Nisan'da yapılacak ilk denetlemeye kilitlendi. İlk denetlemede 2015 ve öncesinde yapılan kontratlar hesaptan düşülecek. İkinci denetleme dönemine 31 Mayıs 2016 dönemine kadar olan maaş giderleri de dahil olacak. Bu inceleme UEFA'nın G.Saray kararında önem taşıyacak.
OPSİYON BIRAKMIŞTI
Galatasaray'ın zararının anormal bir artış göstererek 203 milyon 985 bin TL'ye yükseldiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl UEFA, G.Saray'a öne sürdüğü yaptırımda 1+1 yıllık cezayı öngörmüş ve gidişata göre, artı 1 yıllık cezayı uygulamaya alabileceğini de öne sürmüştü. Bu borcun ardından Cimbom'un yeniden ceza almanın eşiğine geldiği belirtildi.
GELİRLERİ AZALDI
Yönetim 2 sezondur transfer harcamalarında ciddi tasarruf yapıp, 44 kişilik futbolcu kadrosunu 27'ye düşürdü. Ancak futbolcuların yüksek döviz kurlu sözleşmeleri nedeniyle bütçesini güçlükle 65 milyon euro civarına çekilebildi. Sponsorluk ve tribün gelirleri azaldı. Şampiyonlar Ligi'nden gelen gelir de açık olumsuz yönde büyüdü.
ÜRÜN SATAMIYOR
Son 1 yılda döviz kurunun büyük artış göstermesi Sportif A.Ş'nin zararını artırsa da, zararın sadece ülke ekonomisinin durumu ve kur artışı ile izah edilemeyeceği ifade ediliyor. Çünkü G.Saray 2015'te forma satışından ilk kez 7 milyon kar etmesine karşılık, 2016'da ise taraftarın ilgi göstermemesi sonucunda 10 milyon TL zarar göze çarpıyor.
DENETİME GELECEK
G.Saray bu sezonu finansal fairplay kuralları nedeniyle Avrupa'dan uzak geçirirken, yönetim Nisan'da yapılacak ilk denetlemeye kilitlendi. İlk denetlemede 2015 ve öncesinde yapılan kontratlar hesaptan düşülecek. İkinci denetleme dönemine 31 Mayıs 2016 dönemine kadar olan maaş giderleri de dahil olacak. Bu inceleme UEFA'nın G.Saray kararında önem taşıyacak.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Avrupa yine tehlikede! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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