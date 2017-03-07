Yasin Öztekin maç sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray’da maç sonu açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu Yasin Öztekin, yeni bir hocanın takımın başına geldiğinde adaptasyon sürecinin olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında deplasmanda Antalyaspor'u 90+6'da Eren Derdiyok'un golüyle 3-2 mağlup eden Galatasaray'da maç sonu açıklamalarda bulunan Yasin Öztekin, yeni hoca geldiğinde adaptasyon süreci yaşadığını dile getirdi.



Geçmiş haftalarda kötü sonuçlar aldıklarını dile getiren Yasin Öztekin, "Antalyaspor maçı bizim için çok önemli bir maçtı. İyi başladık 2-0'da öne geçtik. Bruma'nın maçtaki pası gelseydi bana, 3-0 yapardık. Maç belki de biterdi o anda. Döndü 2-1 oldu. Dediğim gibi zor maçtı Antalyaspor'u da tebrik ediyorum. Hocanın istediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yeni bir sistem ve benim için yeni bir pozisyon ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir iki maçta da iyi oynadığımı düşünüyorum o pozisyonda. Yeni hoca, yeni bir sistem herkes adaptasyon süreci içinde. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi oynayacağız" dedi.



"Yeni hoca geldiğinde adaptasyon süreci oluyor"

Beşiktaş maçından sonra Florya'da ne değiştiği ile ilgili gelen soruya tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin şu cevabı verdi:



"Öncelikle yeni sistemimiz 3-5-2, 3-4-3 gibi oldu. Bu sistemde daha fazla koşmamız gerekiyor. Defansa geldiğimizde 5'li defans yapıyoruz. Orta sahanın yaklaşması gerekiyor. Hoca çok şey istiyor bizden ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yeni hoca geldiğinde adaptasyon süreci oluyor. Son maçlarda da fena oynamadık ama sonuca yansıtamadık. Bugün de yendiğimiz için mutluyuz."