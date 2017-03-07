Tudor ve Nazifoğlu, PFDK'da!

TFF'den yapılan açıklamada, Igor Tudor'un, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Levent Nazifoğlu'nun ise bir televizyon kanalında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Galatasaray, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor, Kayserispor ve Antalyaspor kulüplerinin de çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.