Tudor ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nu, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Igor Tudor'un, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
Levent Nazifoğlu'nun ise bir televizyon kanalında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, Galatasaray, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor, Kayserispor ve Antalyaspor kulüplerinin de çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 18:17
- ''Böyle oyna, canımı ye''
Toplam 6
Yorum
TCelcius Vodafone arenada hala namağlubuz şunu bir açıklayalım bazı cahil tiplerde öğrensin bizi kimse yenmedi yenemezde bizi Palabıyık durdurdu!!!!!
- ‘Deli’ stoper
Toplam 6
Yorum
yunus ulan ne biçim bir varlıksın sen neden siyahi diye belirtiyorsun ?
- Mario’dan foto beğeni yağmuru
Toplam 14
Yorum
karakartal sende q7 gibi maaşını yarı yarıya düşürürsen gelirsin ancak. sana degil sen sistemimize uyacaksın.
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