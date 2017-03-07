Tudor "at gibi koşuyorsun" dedi
Galatasaraylı Yasin Öztekin, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi ve yeni göreviyle ilgili olarak hoca bana ‘At gibi koşuyorsun’ dedi. Ben de koşarım dedim. Yeni sisteme adapte olmalıyız” dedi.
Antalyaspor maçını değerlendiren Yasin Öztekin, "Beşiktaş maçında 3 puan almak istiyorduk ama o maçta yeni sistemle 2. defa oynadık. Onun özrü yok. O maçı kazanmamız lazımdı. Son haftalarda kötü puanlar kaybettik. Bugün Eren'in golüyle kazandık. Yeni sisteme adapte olmamız lazım. Kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.
Yeni sistemi anlatması istenen Yasin, "Son 2 maçta Beşiktaş'a karşı da oynamıştım. Ofansa gittiğimde orada, defansa geldiğimde defansta olmam lazım. Hoca 'At gibi koşuyorsun' dedi. Ben de koşarım dedim. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Sonuçta yendik. Mutluyum" ifadelerini kullandı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:02
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
Tudor "at gibi koşuyorsun" dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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