 Tudor "at gibi koşuyorsun" dedi – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Tudor "at gibi koşuyorsun" dedi

    Tudor "at gibi koşuyorsun" dedi

    Galatasaraylı Yasin Öztekin, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi ve yeni göreviyle ilgili olarak hoca bana ‘At gibi koşuyorsun’ dedi. Ben de koşarım dedim. Yeni sisteme adapte olmalıyız” dedi.

    Antalyaspor maçını değerlendiren Yasin Öztekin, "Beşiktaş maçında 3 puan almak istiyorduk ama o maçta yeni sistemle 2. defa oynadık. Onun özrü yok. O maçı kazanmamız lazımdı. Son haftalarda kötü puanlar kaybettik. Bugün Eren'in golüyle kazandık. Yeni sisteme adapte olmamız lazım. Kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

    Yeni sistemi anlatması istenen Yasin, "Son 2 maçta Beşiktaş'a karşı da oynamıştım. Ofansa gittiğimde orada, defansa geldiğimde defansta olmam lazım. Hoca 'At gibi koşuyorsun' dedi. Ben de koşarım dedim. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Sonuçta yendik. Mutluyum" ifadelerini kullandı.

    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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