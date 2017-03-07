Tudor "at gibi koşuyorsun" dedi

Antalyaspor maçını değerlendiren Yasin Öztekin, "Beşiktaş maçında 3 puan almak istiyorduk ama o maçta yeni sistemle 2. defa oynadık. Onun özrü yok. O maçı kazanmamız lazımdı. Son haftalarda kötü puanlar kaybettik. Bugün Eren'in golüyle kazandık. Yeni sisteme adapte olmamız lazım. Kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Yeni sistemi anlatması istenen Yasin, "Son 2 maçta Beşiktaş'a karşı da oynamıştım. Ofansa gittiğimde orada, defansa geldiğimde defansta olmam lazım. Hoca 'At gibi koşuyorsun' dedi. Ben de koşarım dedim. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Sonuçta yendik. Mutluyum" ifadelerini kullandı.