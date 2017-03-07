Son dakikaların golcüsü Eren Derdiyok
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Antalyaspor maçında Galatasaray'a galibiyeti getiren isim olan Eren Derdiyok, son dakikalarda attığı kritik gollerle dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı formayla ligde toplam 10 gole ulaşan Eren, bu gollerin yarısını 89. dakika ve sonrasında kaydetmeyi başardı.
Eren Derdiyok, ligin ilk haftasında Kardemir Karabükspor, 4. haftada Çaykur Rizespor, 12. haftada Bursaspor, 20. haftada Kayserispor ve 23. haftada Antalyaspor maçlarında son dakika gollerine imza attı.
- İnişli çıkışlı grafiği var
Sarı-kırmızılı ekibin en önemli gol silahlarından biri olan Eren Derdiyok, ligde inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu.
Sezona oldukça etkili başlayan ve ilk 5 haftaya 5 gol sığdıran Eren, ardından tamamına ilk 11'de başladığı 6 maçta skora katkı yapamadı.
Son dönemde Podolski'nin yedeği olarak görev yapan ve çoğunlukla sonradan oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, Antalyaspor karşılaşmasına kadar son dönemde sadece 3 gol üretebildi.
Podolski'nin cezalı olması nedeniyle Antalyaspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan Eren, bu sezon ikinci kez 2 gol birden bularak galibiyeti getiren isim oldu.
- Gol krallığı yarışında takipte
Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 23 lig maçının 22'sinde görev yapan Eren, gol krallığı yarışında da üst sıralarda yer alıyor.
Sarı-kırmızılı formayla 10 gol üreterek takımının en skorer ismi konumunda bulunan Eren, rakip ağları 16 kez havalandırarak gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Beşiktaşlı Cenk Tosun'un ardından gelen 5 isim arasında bulunuyor.
Galatasaray'ın bu sezon oynadığı lig maçlarında toplam 1366 dakika süre alan sarı-kırmızılı oyuncuyu, 9 golle Yasin Öztekin, 8 golle de Armindo Bruma takip ediyor.
- Eren'in gol performansı
Eren Derdiyok'un bu sezon gol attığı maçlar şöyle:
|Hafta / Maç
|Gol
|Skor
|Gol Dakikası
|1- Galatasaray-Kardemir Karabükspor
|1
|1 - 0
|90+3
|2- Akhisar Belediyespor-Galatasaray
|1
|1 - 3
|35
|4- Galatasaray-Çaykur Rizespor
|2
|2 - 0
|5 ve 89
|5- Beşiktaş-Galatasaray
|1
|2 - 2
|8
|12- Galatasaray-Bursaspor
|1
|3 - 1
|90+1
|16- Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
|1
|5 - 1
|55
|20- Galatasaray-Kayserispor
|1
|1 - 2
|89
|23- Antalyaspor-Galatasaray
|2
|2 - 3
|35 ve 90+6
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 12:33
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 73
Yorum
Sizi gidi kargalar 8 olmasın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 73
Yorum
taraftar o zaman adam ne yapsin kart gosterse kabahat gostermese kabahat.bu ne bicim yorum?
- Denizli'den TFF başkanlığına yeşil ışık
Toplam 3
Yorum
Dalkavuklar Hangi işte başarısı varki TFF de başarılı olsun
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