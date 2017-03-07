Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Carole’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Sneijder ve De Jong’un sakatlıkları devam ediyor. Yapılacak testlerin ardından Gençlerbirliği olmasa da Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alabilirler” dedi.
Carole'nin hem gözünde hem de kaşında açılma olduğunu dile getiren İnce, "Saha içinde diktik. Oyuna devam edebildi. Korkulacak bir şey yok. Kafasına darbe aldı diye korkmuştuk ama şu an sıkıntısı yok. Bu sakatlıkla ilgili bir sıkıntı yok. Oyundan da teknik sebeple çıktı. Korkulacak bir durum yok" dedi.
SNEİJDER VE DE JONG
Sneijder ve De Jong'un sağlık durumları hakkında da bilgiler veren İnce, "Hastane tetkikleri sonucu karar veriyoruz. Her iki futbolcunun da MR'ları çekildi. De Jong ve Sneijder'i Antalyaspor maçı öncesi yapılan testlerde yeterli görmedik. Tedavilerinin ardından yine test yapıp değerlendireceğiz. Her iki futbolcu da Gençlerbirliği maçını bilmiyorum ama Trabzon maçında takımdaki yerlerini alacaklar" diye konuştu.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:42
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
Sneijder ve De Jong derbiye yetişecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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