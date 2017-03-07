Sneijder ve De Jong açıklaması
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Carol’un sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Sneijder ve De Jong’un sakatlıkları devam ediyor. Yapılacak testlerin ardından Gençlerbirliği olmasa da Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alabilirler” dedi.
Carole'un hem gözünde hem de kaşında açılma olduğunu dile getiren İnce, "Saha içinde diktik. Oyuna devam edebildi. Korkulacak bir şey yok. Kafasına darbe aldı diye korkmuştuk ama şu an sıkıntısı yok. Bu sakatlıkla ilgili bir sıkıntı yok. Oyundan da teknik sebeple çıktı. Korkulacak bir durum yok" dedi.
Sneijder ve De Jong
Sneijder ve De Jong'un sağlık durumları hakkında da bilgiler veren İnce, "Hastane tetkikleri sonucu karar veriyoruz. Her iki futbolcunun da MR'ları çekildi. De Jong ve Sneijder'i Antalyaspor maçı öncesi yapılan testlerde yeterli görmedik. Tedavilerinin ardından yine test yapıp değerlendireceğiz. Her iki futbolcu da Gençlerbirliği maçını bilmiyorum ama Trabzon maçında takımdaki yerlerini alacaklar" diye konuştu.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 09:36
- Sabaha kadar uyumadım
Toplam 32
Yorum
tufan ayvalık bjk yi hakemler kucağın da taşıyor tüpçünün talimatı var parsayı da kurtaracak ya çadır tiyatrosu bir kulüp TTF başkanına borçlu yuh olsun
- Sabaha kadar uyumadım
Toplam 32
Yorum
çınazlı Böyle bi oyuncu bence türkiyede yokdur çok efendi ahlaklı biri. mehmet topal gibi bi oyuncumuz oludundan şeref duyuyrum
- Sabaha kadar uyumadım
Toplam 32
Yorum
tufan ayvalık rahat uyu emsaller kayırmalar 20 kat daha fazla yorumcuları ipleme onlar önden başka arkadan başka öter hele kabzımalı hiç takma
Sneijder ve De Jong açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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