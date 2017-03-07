Muslera Şansal Büyüka'ya soru sordu
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera, Antalyaspor maçının ardından verdiği demeçte hakemlerin sarı kart kriterlerini sorguladı.
İşte Muslera'nın maç sonu açıklamaları:
"Çok mutluyuz. Çok ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Bundan önceki 2 maçta şanssız puan kayıpları yaşadık. Bugün Galatasaray takımı olması gerektiği gibi mücadele etti, maçı bırakmadı. Bugün fedakarlık eden, son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayan bir Galatasaray vardı. Galip geldiğimiz için mutluyum"
MUSLERA'DAN STÜDYOYA SORU
"Stüdyoya sorum olacak. Hakemlerin sarı kart kriterini sormak istiyorum. Bruma'nın pozisyona bakıyoruz, sarı verdi hakem. Ama diğer taraftarn Carole'nin sakatlandığı pozisyona bakıyoruz hiçbir şey yok. Benim değinmek istediğim kriterdi. Hakemler hata yapabilir ama bir kural varsa herkese uygulanmalıdır."
CAROLE'NİN KAFASI YARILDI
Muslera'nın isyan etmesine neden olan pozisyonda Chico'nun hareketi sonrası Lionel Carole'nin kafası kanlar içinde kalmış, hakem Ali Palabıyık bu pozisyonda kartına başvurmamıştı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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