 Muslera Şansal Büyüka'ya soru sordu – Fotomaç – 07 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Şansal Büyüka'ya soru sordu

    Muslera Şansal Büyüka'ya soru sordu

    Galatasaray'ın başarılı file bekçisi , Antalyaspor maçının ardından verdiği demeçte hakemlerin sarı kart kriterlerini sorguladı.

    İşte 'nın maç sonu açıklamaları:

    "Çok mutluyuz. Çok ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Bundan önceki 2 maçta şanssız puan kayıpları yaşadık. Bugün Galatasaray takımı olması gerektiği gibi mücadele etti, maçı bırakmadı. Bugün fedakarlık eden, son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayan bir Galatasaray vardı. Galip geldiğimiz için mutluyum"

    MUSLERA'DAN STÜDYOYA SORU
    "Stüdyoya sorum olacak. Hakemlerin sarı kart kriterini sormak istiyorum. Bruma'nın pozisyona bakıyoruz, sarı verdi hakem. Ama diğer taraftarn Carole'nin sakatlandığı pozisyona bakıyoruz hiçbir şey yok. Benim değinmek istediğim kriterdi. Hakemler hata yapabilir ama bir kural varsa herkese uygulanmalıdır."

    CAROLE'NİN KAFASI YARILDI
    Muslera'nın isyan etmesine neden olan pozisyonda Chico'nun hareketi sonrası Lionel Carole'nin kafası kanlar içinde kalmış, hakem Ali Palabıyık bu pozisyonda kartına başvurmamıştı.

    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muslera Şansal Büyüka'ya soru sordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.