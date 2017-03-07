 Muslera Galatasaray tarihine geçti – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Muslera Galatasaray tarihine geçti

    Muslera Galatasaray tarihine geçti

    Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray tarihinin "En çok forma giyen yabancı futbolcusu" oldu.

    Beşiktaş maçıyla birlikte Zoran Simoviç'in 188 maçlık rekorunu egale eden Muslera, derbi öncesi efsane kalecinin elinden onur ödülü almıştı. Muslera, Antalya maçıyla birlikte rekorun tek sahibi olmuş oldu. Uruguaylı file bekçisini 188 maçla Zoran Simoviç, 185'er maçla da Cevad Prekazi ve Faryd Mondragon izliyor.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:40
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