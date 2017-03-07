Muslera Galatasaray tarihine geçti
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray tarihinin "En çok forma giyen yabancı futbolcusu" oldu.
Beşiktaş maçıyla birlikte Zoran Simoviç'in 188 maçlık rekorunu egale eden Muslera, derbi öncesi efsane kalecinin elinden onur ödülü almıştı. Muslera, Antalya maçıyla birlikte rekorun tek sahibi olmuş oldu. Uruguaylı file bekçisini 188 maçla Zoran Simoviç, 185'er maçla da Cevad Prekazi ve Faryd Mondragon izliyor.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 09:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Muslera Şansal Büyüka'ya soru sordu
Toplam 18
Yorum
gs sizin kadar zırlayanını tarih yazmaz 2 yıldız fazla kurcalama tüpçüyle saltanatınız bukadar olur sonra ezilmeye başlarsın tekrar
- Yuvaya marş
Toplam 13
Yorum
Kontra Selçuk İnan'ın gidiş şekli ve ardından ettiği laflar hoş değildi. Bence yerine başka futbolcu bulmalıyız...
- Yuvaya marş
Toplam 13
Yorum
Kontra Selçuk için haklı olabilirsin ancak Burak Yılmaz'ın gidişi pek satma sayılmaz. Çok daha düzgün bir süreç oldu!
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