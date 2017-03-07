 Josue’den al da at pası – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    ’den al da at pası

    Josue’den al da at pası
    Sakat olan Sneijder'in yokluğunda orta ofans olarak oynayan Josue görevini yaptı. İlk olarak Bruma'nın golünde ver-kaça giren, ardından Eren'in ilk golünde pası veren Portekizli futbolcu 2 asist yaptı. , 75'te yerini Rodrigues'e bıraktı.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:16
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