"İstifa edemeyeceğiz maalesef"
Galatasaraylı yöneticiler Nasuhi Sezgin ve Cengiz Özyalçın, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundular.
Nasuhi Sezgin şunları söyledi:
"Bruma'nın pozisyonu bana göre faul değil ama hakem verdi. Yapacak bir şey yok. Hocamızın atılması da yanlış. Bunlar küçük detaylar ama can sıkıcı detaylar. Biz galibiyet için geldik. 3 puanı aldık ve gidiyoruz. Antalyaspor yöneticileri bizleri çok güzel ağırladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Antalyaspor iyi bir takım. Dolayısıyla güzel bir maç oldu. Umarım seyirciler keyif almışlardır. Yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra da bu şekilde gideceğiz.
Taraftarımızın protestolarının farkındayız. Taraftar her zaman haklıdır. Galatasaray'ın her zaman kazanmasını isterler. Taraftar, 2 senedir 'İstifa edin' diyor. Bize de 'istifa edin' diyorlar. Öyle bir şey yok. İstifa edemeyeceğiz maalesef. Yapacak işlerimiz var."
Cengiz Özyalçın ise karşılaşmanın son 10 dakikasında kabir azabı çektiğini ifade ederek, "Maç gider gelir ama 10 kişi kalıp 2-0'dan 2-2 olunca o son 10 dakikayı ne sen sor ne de ben söyleyeyim." dedi.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:02
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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