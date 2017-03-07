 ''Eski Sneijder değil!'' – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    ''Eski değil!''

    ''Eski Sneijder değil!''

    Yönetici Levent Nazifoğu, “Wesley bizim özlediğimiz bildiğimiz gibi oynamıyor” diyerek Hollandalı yıldıza sitem etti

    G.Saraylı yönetici Levent Nazifoğlu, Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder'la ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. ile İgor Tudor arasında sorun olmadığını vurgulayan Nazifoğlu, "Ama Sneijder bizim özlediğimiz, bildiğimiz gibi oynamıyor. Bizde 1 yıl daha sözleşmesi var. Benim ya da onun söylemesiyle hemen gidemiyor öyle. Bir an evvel eski formunu yakalaması lazım. Yoğun antrenman programında zorlanmalar olabiliyor. Ama Tudor'un Dursun Özbek'ten hiçbir isteği olmadı. Hoca ile çok iyi diyaloğumuz var. Aramızda sorun yok" ifadelerini kullandı.

    HATALAR BIKTIRDI
    Hakem hatalarından da dert yanan Nazifoğlu şöyle devam etti: "Beşiktaş maçında hakem mağduruyuz ama Federasyon Başkanı'na bakıyorum, plaket veriyor güle oynaya. Beşiktaş maçında penaltımız verilmiyor, sonrasında mağlup oluyoruz. Sonra bu olaylara maruz kalıyoruz. Teşekkürler federasyona. Bir kere Beşiktaş'ın canı yandı, gördünüz efendi Beşiktaş'ı."
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:20
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