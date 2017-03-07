Dursun Özbek esti gürledi!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yöneticilere konuşma yasağı getirdi. Nazifoğlu'nun Beyaz TV'ye bağlanmasının ardından ikinci başkan Nasuhi Sezgin'in yanlış ifadeleri Özbek'i bu kararı almaya itti.
Maç öncesi ve maç sonrası yapılan açıklamaların yol açtığı gereksiz polemiklerden büyük rahatsızlık duyan Başkan Özbek'in, "Bizler konuşmak için değil Galatasaray'a hizmet için seçildik. Camiamız ve taraftarımız bizlerden kulübümüzün kronikleşmiş sorunlarına çözüm getirmemizi bekliyor. Söz değil icraat makamındayız, bunu aklımızdan çıkarmayalım" diye konuştuğu ileri sürüldü.
Dursun Özbek'in, toplantı sırasında geçmişte ayaküstü verilen demeçler nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları hatırlattığı da kaydedildi.
Dursun Özbek'in, toplantı sırasında geçmişte ayaküstü verilen demeçler nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları hatırlattığı da kaydedildi.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 19:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin Öztekin maç sonrası konuştu
Toplam 7
Yorum
gs1905 Tabi riekerink size bol bol tatil yaptırıyordu ilk 11 de yeriniz garantiydi tudor gelince rahatınız bozuldu hoca cok istiyor oldu.....
- Galatasaray'a yine UEFA tehdidi!
Toplam 26
Yorum
gs madem vizyonunuz yoktu biz şampiyon olmak istemiyoruz ekonomiyi düzeltmek için kalıyoruz diyorsanız o zaman transferde yapmasaydınız
- ''Sabaha kadar uyumadım''
Toplam 63
Yorum
drogba çocuğunu katmasaydın keşke mehmet topal...
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