 Dursun Özbek esti gürledi! – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    esti gürledi!

    Dursun Özbek esti gürledi!

    Başkanı , yöneticilere konuşma yasağı getirdi. Nazifoğlu'nun Beyaz TV'ye bağlanmasının ardından ikinci başkan Nasuhi Sezgin'in yanlış ifadeleri Özbek'i bu kararı almaya itti.

    Maç öncesi ve maç sonrası yapılan açıklamaların yol açtığı gereksiz polemiklerden büyük rahatsızlık duyan Başkan Özbek'in, "Bizler konuşmak için değil 'a hizmet için seçildik. Camiamız ve taraftarımız bizlerden kulübümüzün kronikleşmiş sorunlarına çözüm getirmemizi bekliyor. Söz değil icraat makamındayız, bunu aklımızdan çıkarmayalım" diye konuştuğu ileri sürüldü.

    'in, toplantı sırasında geçmişte ayaküstü verilen demeçler nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları hatırlattığı da kaydedildi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:28
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