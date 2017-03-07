Dişi Aslanlar turu Abdi İpekçi'ye bıraktı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Slovakya temsilcisi Good Angels'a deplasmanda 73-62 yenildi.
Karşılaşmanın rövanşı, 10 Mart Cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Angels Arena
Hakemler: Anton Makhlin (Rusya), Goran Sljivic (Avusturya), Alexandru Olaru (Romanya)
Good Angels: Oblak 19, Zirkova 7, Balintova 9, Allen 5, Baugh 18, Jurcenkova 10, Kupcikova 3, Stehlikova 2
Galatasaray: Işıl Alben 14, Jefferson 10, Pınar Demirok 7, Papova 7, Vitola 4, Da Silva 8, Traore 6, Paris 6, Cansu Köksal, Deniz Çolakoğlu
1. Periyot: 17-22
Devre: 39-37
3. Periyot: 56-53
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:10
- Muslera Şansal Büyüka'ya soru sordu
Toplam 31
Yorum
ramiiiii anlasılan sen fenerlisin yorumsuz adamsın yaniiiiiiii
- ''Sabaha kadar uyumadım''
Toplam 71
Yorum
Emre Hayla kivranıyorsun doğruya yakın inkar etmeye devam
- ''Sabaha kadar uyumadım''
Toplam 71
Yorum
ASLANLI HAKKINI HELAL ETMİYORMUŞ İNSAN BİRAZ UTANIR.MİLYONLARCA TARAFTARA BİNLERCE RAKİP TARATARA ANTEPLİ FTBOCULARIN HAKKINI SEN NASIL ÖDEYCEKSİN.
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