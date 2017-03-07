 Dişi Aslanlar turu Abdi İpekçi'ye bıraktı – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Dişi Aslanlar turu Abdi İpekçi'ye bıraktı

    Dişi Aslanlar turu Abdi İpekçi'ye bıraktı

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Slovakya temsilcisi Good Angels'a deplasmanda 73-62 yenildi.

    Karşılaşmanın rövanşı, 10 Mart Cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.


    Salon: Angels Arena

    Hakemler: Anton Makhlin (Rusya), Goran Sljivic (Avusturya), Alexandru Olaru (Romanya)

    Good Angels: Oblak 19, Zirkova 7, Balintova 9, Allen 5, Baugh 18, Jurcenkova 10, Kupcikova 3, Stehlikova 2

    Galatasaray: Işıl Alben 14, Jefferson 10, Pınar Demirok 7, Papova 7, Vitola 4, Da Silva 8, Traore 6, Paris 6, Cansu Köksal, Deniz Çolakoğlu

    1. Periyot: 17-22

    Devre: 39-37

    3. Periyot: 56-53

    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:10
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