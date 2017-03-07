Cenk Ergün'den Bruma açıklaması
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Bruma ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok fazla uzatmadan sezon içinde anlaşacağız" dedi.
"Şiddetli protesto"
Tudor'un tribüne gönderilmesi hakkında da konuşan Ergün, "Faul pozisyonu vardı. Hocamız kulübede masörün çantasına tekme atmış. Hakem de 'Şiddetli protesto' adı altında hocamızı tribüne gönderdi. Olabiliyor böyle kararlar. Sonuca bakmak lazım. Disiplin sevki ulaşırsa gerekeni yaparız" açıklamasını yaptı.
"Bruma ile görüşüyoruz"
Bruma ile de maç sonu konuştuğunu dile getiren Ergün, "Bruma kendisine gösterilen ikinci sarı kartın ağır olduğunu söyledi. Takımı yalnız bıraktığı için üzgündü. Bruma ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok fazla uzatmadan sezon içinde anlaşacağız" diye konuştu.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 09:26
- AlpEREN
Toplam 19
Yorum
....... ÇEDAU YU ADAM YERE İNDİRİP GÖLÜ ATIYOR, TERMİNATÖR ZATEN BU FIRSATI BEKLİYORDU VE GOLLE DEĞERLENDİRİYOR. GS YA FUTBOL OYNATMIYORLAR.
- Lens’te Fener önde
Toplam 7
Yorum
FB GNÇ LAAAA ERMAN TOROĞLU SEN KENDİN ÇOK DÜRÜST ADAMMISIN LAAA SENİNDE ZAMANINDA NELER YAPTIĞINI UNUTMADIK SENİN GİBİLERİ TV YE ÇIKARTANLAR ....
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 65
Yorum
Ceyhan Van porsuka iki kez kırmızı göstermesi gerekirken Şenol Güneşe hakaret et ondan sonra o ne yapacak sus diyor yumruk mu atıyor hayır bütün ta
Cenk Ergün'den Bruma açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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