 Carole’de sorun yok – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    ’de sorun yok

    Carole’de sorun yok
    Kafasına aldığı darbe nedeniyle Antalya maçını tamamlayamayan Carole hakkında kulüp doktoru Yener İnce'den açıklama geldi. "'ün korkulacak bir durumu yok" diyen İnce; Sneijder ve De Jong'un en geç Trabzon maçına yetişeceğini söyledi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:42
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