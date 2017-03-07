AlpEREN
Galatasaray, yiğit ve cesur golcüsü Eren Derdiyok’un 90+6’daki kafa golüyle Antalya’dan zaferle döndü. Üç maç sonra kazanan Cimbom, yarışta kaldı.
44'te Mbilla ile farkı bire indiren ev sahibi, 53'te Deniz'le 2-2'yi buldu. Maç bu andan itibaren her iki tarafa da gitti geldi. 84'te Bruma atılınca G.Saraylılar "Eyvah" dedi. Ancak 90+6'da sahneye bir kez daha Eren çıktı; kafayı çakıp, zafer golünü attı. Bu kritik galibiyetle yarışta kalmayı başaran Aslan, Tudor'la ilk kez kazandı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:57
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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