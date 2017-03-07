 AlpEREN – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    AlpEREN

    AlpEREN

    , yiğit ve cesur golcüsü ’un 90+6’daki kafa golüyle Antalya’dan zaferle döndü. Üç maç sonra kazanan Cimbom, yarışta kaldı.

    Futbolseverler müthiş bir maç izledi. Cimbom, 24'te Bruma ile öne geçti. Igor Tudor 33'te hakem tarafından tribüne gönderildi. 36'da Eren Derdiyok, sarı-kırmızılıları iki farka taşıyan golü kaydetti. Ancak Eto'o'dan yoksun Antalyaspor 2-0'a rağmen pes etmedi, süper bir geri dönüşe imza attı.

    44'te Mbilla ile farkı bire indiren ev sahibi, 53'te Deniz'le 2-2'yi buldu. Maç bu andan itibaren her iki tarafa da gitti geldi. 84'te Bruma atılınca G.Saraylılar "Eyvah" dedi. Ancak 90+6'da sahneye bir kez daha Eren çıktı; kafayı çakıp, zafer golünü attı. Bu kritik galibiyetle yarışta kalmayı başaran Aslan, Tudor'la ilk kez kazandı.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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