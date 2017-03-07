 Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz! – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’a tavizsiz!

    Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!

    - maçının hakemi 'ın Igor Tudor'u ilk itirazında tribüne göndermesi tepki çekti.

    - maçının hakemi , sarı-kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor'u ilk itirazında tribüne gönderdi. Palabıyık'ın bu kararı yine kendisinin yönettiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'ndaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçını akıllara getirdi.

    Palabıyık derbide iki takım oyuncularının sert oyununa tepkisiz kalıp kartına başvurmayarak maçın çileden çıkmasına izin vermişti.

    Ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin savunmacısı Simon Kjaer ile fiziksel temasa varan bir tartışmaya girerken Palabıyık yine olaya seyirci kalmıştı.

    Maçın ardından PFDK, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bu olaya kayıtsız kalmayarak Beşiktaş'ın hocasına 1 maç hak mahrumiyeti cezası vermişti.

    Tudor'u ilk itirazında tribüne gönderen Ali Palabıyık'ın, Beşiktaş - F.Bahçe maçında meydana gelen olayda pasif davranması dikkat çekti.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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