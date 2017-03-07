Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ın Igor Tudor'u ilk itirazında tribüne göndermesi tepki çekti.
Palabıyık derbide iki takım oyuncularının sert oyununa tepkisiz kalıp kartına başvurmayarak maçın çileden çıkmasına izin vermişti.
Ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin savunmacısı Simon Kjaer ile fiziksel temasa varan bir tartışmaya girerken Palabıyık yine olaya seyirci kalmıştı.
Maçın ardından PFDK, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bu olaya kayıtsız kalmayarak Beşiktaş'ın hocasına 1 maç hak mahrumiyeti cezası vermişti.
Tudor'u ilk itirazında tribüne gönderen Ali Palabıyık'ın, Beşiktaş - F.Bahçe maçında meydana gelen olayda pasif davranması dikkat çekti.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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