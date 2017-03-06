Yıldızsız gece
İki takım da yıldız oyuncularından yoksun mücadele edecek. G.Saray'da Sneijder ile De Jong sakat. Podolski ise sarı kart cezalısı. Üç oyuncu da Antalya'ya gitmedi. Antalyaspor'da da Eto'o sarı kart cezası nedeniyle yok. Eto'o geçen sezon G.Saray'a 3 gol atmıştı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Yıldızsız gece haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.