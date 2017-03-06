 Yıldızsız gece – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Yıldızsız gece

    Yıldızsız gece
    İki takım da yıldız oyuncularından yoksun mücadele edecek. G.Saray'da Sneijder ile De Jong sakat. Podolski ise sarı kart cezalısı. Üç oyuncu da Antalya'ya gitmedi. Antalyaspor'da da Eto'o sarı kart cezası nedeniyle yok. Eto'o geçen sezon G.Saray'a 3 gol atmıştı.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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