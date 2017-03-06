Yıldızsız gece

İki takım da yıldız oyuncularından yoksun mücadele edecek. G.Saray'da Sneijder ile De Jong sakat. Podolski ise sarı kart cezalısı. Üç oyuncu da Antalya'ya gitmedi. Antalyaspor'da da Eto'o sarı kart cezası nedeniyle yok. Eto'o geçen sezon G.Saray'a 3 gol atmıştı.