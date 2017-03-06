Ya çıkış ya çöküş
Sarı-kırmızılılar, kazanıp en azından Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmeyi planlıyor. İlk iki maçından 1 puan çıkarabilen İgor Tudor da siftah peşinde. Yine kayıp yaşanırsa sarayda fırtına kopabilir.
Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen, Süper Lig'de son 3 maçında 8 puan kaybederek şampiyonluk şansını azaltan Galatasaray bu akşam sezonun flaş ekibi Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım kazanıp hem galibiyet hasretine son vermeyi hem de en azından Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşma İgor Tudor için de kritik önem taşıyor. Olası bir kayıpta ilk iki maçında sadece 1 puan alabilen Hırvat çalıştırıcının geleceğini de tartışmaya açacak.
HÜCUMDA SIKINTI VAR
Antalya'ya eksik gelen Aslan'ın sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı merak konusu. Tudor'un taktikleri savunmayı toparladı (Sadece frikikten 2 gol yedi). Ancak hücumda sıkıntı var (2 maçta 1 gol atabildi). Antalya kazanırsa, Aslan'da Avrupa için de tehlike çanları çalmaya başlayacak. Böyle bir durumda kadro dışı dahil ciddi cezaların gündeme geleceği belirtiliyor.
DİŞ GEÇİREMİYOR!..
Aslan, Antalya ile yaptığı son 18 lig maçından sadece 6'sını kazandı, 12'sinde puan yitirdi. (4 yenilgi, 8 beraberlik). İki ekip arasında lig tarihinde yapılan 41 maçta ise G.Saray galibiyetlerde 24-7 önde. Geçen sezon Antalya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazanmıştı.
UMUTLAR EREN'DE
Galatasaray'da Lukas Podolski'nin yokluğunda forvette bu akşam Eren Derdiyok görev yapacak. Süper Lig'de 8 gol kaydeden tecrübeli oyuncuya hücumda Bruma ile Rodrigues destek verecek. De Jong'un sakatlığında orta göbekte Selçuk İnan ile Tolga Ciğerci yer alacak. Tudor'un, Sneijder'in yerine ise Josue'ye şans vermesi bekleniyor. Derbideki savunma hattı ise değişmeyecek. Sağ bekte yine Semih, sol bekte Carole var. Hakan Balta ile Chedjou çift stoper olarak forma giyecek. Kalede ise en büyük güvence Muslera oynuyor.
Savaş ÇORLU
HÜCUMDA SIKINTI VAR
Antalya'ya eksik gelen Aslan'ın sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı merak konusu. Tudor'un taktikleri savunmayı toparladı (Sadece frikikten 2 gol yedi). Ancak hücumda sıkıntı var (2 maçta 1 gol atabildi). Antalya kazanırsa, Aslan'da Avrupa için de tehlike çanları çalmaya başlayacak. Böyle bir durumda kadro dışı dahil ciddi cezaların gündeme geleceği belirtiliyor.
DİŞ GEÇİREMİYOR!..
Aslan, Antalya ile yaptığı son 18 lig maçından sadece 6'sını kazandı, 12'sinde puan yitirdi. (4 yenilgi, 8 beraberlik). İki ekip arasında lig tarihinde yapılan 41 maçta ise G.Saray galibiyetlerde 24-7 önde. Geçen sezon Antalya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazanmıştı.
UMUTLAR EREN'DE
Galatasaray'da Lukas Podolski'nin yokluğunda forvette bu akşam Eren Derdiyok görev yapacak. Süper Lig'de 8 gol kaydeden tecrübeli oyuncuya hücumda Bruma ile Rodrigues destek verecek. De Jong'un sakatlığında orta göbekte Selçuk İnan ile Tolga Ciğerci yer alacak. Tudor'un, Sneijder'in yerine ise Josue'ye şans vermesi bekleniyor. Derbideki savunma hattı ise değişmeyecek. Sağ bekte yine Semih, sol bekte Carole var. Hakan Balta ile Chedjou çift stoper olarak forma giyecek. Kalede ise en büyük güvence Muslera oynuyor.
Savaş ÇORLU
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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