Tudor büyük hoca
“G.Saray’da hiç yabancılık çekmedim” diyen Rodrigues, “Türkiye’nin en iyi kulübünde iyi bir teknik direktörle çalışıyorum” ifadesini kullandı.
Ara transfer döneminde Galatasaray kadrosuna dahil olan Garry Rodrigues, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yunan basınına konuşan 26 yaşındaki futbolcunun öne çıkan sözleri şöyle: "Galatasaray benim için büyük bir transfer oldu. Kariyerim açısından çok büyük ve güzel değişim. G.Saray, PAOK'tan daha büyük bir kulüp olduğu için bu teklifi geri çeviremezdim. Burada hiç yabancılık çekmedim. Kadroda çok iyi oyuncular var. Ayrıca Igor Tudor'un varlığı da benim için önemli. Birbirimizi iyi tanıyoruz ve bu iletişim kurmamızda yardımcı oluyor. Onun nasıl bir hoca olduğunu biliyorum. Tudor büyük bir teknik direktör olarak kendisini kanıtladı. Zirvenin gerisindeyiz ama sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz. G.Saray, Türkiye'nin en büyük kulübü ve ben de burada kupalar kazanmak istiyorum."
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Tudor büyük hoca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.