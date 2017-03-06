 Tudor büyük hoca – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Tudor büyük hoca

    Tudor büyük hoca

    “G.Saray’da hiç yabancılık çekmedim” diyen Rodrigues, “Türkiye’nin en iyi kulübünde iyi bir teknik direktörle çalışıyorum” ifadesini kullandı.

    Ara transfer döneminde kadrosuna dahil olan Garry Rodrigues, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yunan basınına konuşan 26 yaşındaki futbolcunun öne çıkan sözleri şöyle: "Galatasaray benim için büyük bir transfer oldu. Kariyerim açısından çok büyük ve güzel değişim. G.Saray, PAOK'tan daha büyük bir kulüp olduğu için bu teklifi geri çeviremezdim. Burada hiç yabancılık çekmedim. Kadroda çok iyi oyuncular var. Ayrıca Igor Tudor'un varlığı da benim için önemli. Birbirimizi iyi tanıyoruz ve bu iletişim kurmamızda yardımcı oluyor. Onun nasıl bir hoca olduğunu biliyorum. Tudor büyük bir teknik direktör olarak kendisini kanıtladı. Zirvenin gerisindeyiz ama sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz. G.Saray, Türkiye'nin en büyük kulübü ve ben de burada kupalar kazanmak istiyorum."
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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