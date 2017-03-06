Tudor "at gibi koşuyorsun" dedi
Galatasaraylı Yasin Öztekin, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi ve yeni göreviyle ilgili olarak hoca bana ‘At gibi koşuyorsun’ dedi. Ben de koşarım dedim. Yeni sisteme adapte olmalıyız” dedi.
Antalyaspor maçını değerlendiren Yasin Öztekin, "Beşiktaş maçında 3 puan almak istiyorduk ama o maçta yeni sistemle 2. defa oynadık. Onun özrü yok. O maçı kazanmamız lazımdı. Son haftalarda kötü puanlar kaybettik. Bugün Eren'in golüyle kazandık. Yeni sisteme adapte olmamız lazım. Kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.
Yeni sistemi anlatması istenen Yasin, "Son 2 maçta Beşiktaş'a karşı da oynamıştım. Ofansa gittiğimde orada, defansa geldiğimde defansta olmam lazım. Hoca 'At gibi koşuyorsun' dedi. Ben de koşarım dedim. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Sonuçta yendik. Mutluyum" ifadelerini kullandı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:00
- "Hedefimiz kazanmak"
Toplam 1
Yorum
HUS SERGENE GORE MACTA.ELINDEN GELENI ARDINA KOYMA.SEVINIRIZ.BESIKTASIMIZA VIZ GELIR.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 3
Yorum
geçmiş olsun şimdiden daha istekli oynarlar hoca gitti diye BJK DE yine 6 yer gelir avrupa orası hani hakemler türk olsa uefa başkanıda demirören olsa neyse.. :)
- Bruma'ya kırmızı kart
Toplam 2
Yorum
TFF MHK İSTİFA YIL 2017 Ortalıkta Galatasaray düşmanları elini kolunu sallayarak maç yönetiyor bu hakemler bu lig çok karışır
Tudor "at gibi koşuyorsun" dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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