''Taş tekrar zemine çakıldı''
Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Özbek yönetimini iğneledi: “Profesyonelleşme, devamlılığa ihtiyaç gösterir. Aksi halde, dağın tepesine taşımak isteyip de yarı yolda itmeyi kestiğiniz bir taş gibi geri düşer. Bu süreç kesintiye uğradı ve taş tekrar zemine çakıldı”
Galatasaray'da adı yeniden başkan adaylığı için geçen Ünal Aysal, sarı- kırmızılı kulübün iyi yönetilmediğini söyledi. Dursun Özbek yönetimiyle Kuzey ve Güney Kutbu kadar zıt görüşlerde olduklarını ifade eden eski başkan, Galatasaray'ın şu anda kendi dönemlerinden çok farklı bir yerde durduğunu kaydetti. FCN Blog'a verdiği röportajda mevcut yönetime "profesyonellik" üzerinden eleştiri getiren Aysal, "Profesyonelleşme bir sürece ve devamlılığa ihtiyaç gösterir. Bunu terk ettiğinizde, dağın tepesine taşımak isteyip de yarı yolda itmeyi kestiğiniz bir taş gibi geri düşer. Bizim zamanımızda başlayan profesyonelleşme süreci ne yazık ki kesintiye uğradı ve taş tekrar zemine çakıldı" ifadelerini kullandı.
VEREN TARAFIM
Hakkında "basketbol takımlarına sponsor olacağına" ilişkin haberler çıkan ancak arkası gelmeyen Aysal, "Kulübü satın almaya çalışıyor yaftalarından çekindiğiniz için mi bu desteği vermekten çekindiniz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:
"Galatasaray'ın hiçbir zaman hiçbir şeyinde gözüm olmadı. Ben sadece verici oldum. Sponsorluk konusunda gerçekten çok fazla spekülasyon yapıldı. Daha önceden tamamen benim dışımda ortaya atılan '100 milyon euro ile geliyor' sözüne benzer bir durum oluştu."
İŞTE 'KEŞKE' DEDİKLERİ
Galatasaray başkanıyken bir çok proje için çalışan, bunların bazılarını hayata geçirip bazılarını ise gerçekleştiremeyen Ünal Aysal, "Keşke gerçekleştirebilseydim" dediği projeleri şöyle sıraladı:
ŞİRKET' MODELİ
-Gayrimenkul yatırım ortaklığı projesi.
-Futbol takımının Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde aralıksız oynayacak bir yapıya ulaşması.
-Basketbolun bir şirket yapısı haline gelmesi.
'İBRA EDİLMEME TEHLİKESİ VAR'
Aysal geçtiğimiz günlerde, 25 Mart'taki mali genel kurulda yönetimin ibra edilmeme tehlikesi yaşayıp yaşamayacağı ile ilgili olarak, "Genel Kurul bazı önemli konularda yanlış bilgilendirildiğine inanır ise yönetim böyle bir sorun ile karşılaşabilir" açıklamasını yapmıştı.
VEREN TARAFIM
Hakkında "basketbol takımlarına sponsor olacağına" ilişkin haberler çıkan ancak arkası gelmeyen Aysal, "Kulübü satın almaya çalışıyor yaftalarından çekindiğiniz için mi bu desteği vermekten çekindiniz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:
"Galatasaray'ın hiçbir zaman hiçbir şeyinde gözüm olmadı. Ben sadece verici oldum. Sponsorluk konusunda gerçekten çok fazla spekülasyon yapıldı. Daha önceden tamamen benim dışımda ortaya atılan '100 milyon euro ile geliyor' sözüne benzer bir durum oluştu."
İŞTE 'KEŞKE' DEDİKLERİ
Galatasaray başkanıyken bir çok proje için çalışan, bunların bazılarını hayata geçirip bazılarını ise gerçekleştiremeyen Ünal Aysal, "Keşke gerçekleştirebilseydim" dediği projeleri şöyle sıraladı:
ŞİRKET' MODELİ
-Gayrimenkul yatırım ortaklığı projesi.
-Futbol takımının Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde aralıksız oynayacak bir yapıya ulaşması.
-Basketbolun bir şirket yapısı haline gelmesi.
'İBRA EDİLMEME TEHLİKESİ VAR'
Aysal geçtiğimiz günlerde, 25 Mart'taki mali genel kurulda yönetimin ibra edilmeme tehlikesi yaşayıp yaşamayacağı ile ilgili olarak, "Genel Kurul bazı önemli konularda yanlış bilgilendirildiğine inanır ise yönetim böyle bir sorun ile karşılaşabilir" açıklamasını yapmıştı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
''Taş tekrar zemine çakıldı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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