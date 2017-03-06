Selçuk İnan ceza sınırında
Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Selçuk İnan, Antalyaspor maçında kart görmesi durumunda 24. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasında görev yapamayacak. Teknik heyet, tecrübeli oyuncuyu dikkatli olması konusunda uyardı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Selçuk İnan ceza sınırında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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