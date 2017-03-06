 Selçuk İnan ceza sınırında – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    ceza sınırında

    Selçuk İnan ceza sınırında
    'da sarı kart ceza sınırında bulunan Selçuk İnan, Antalyaspor maçında kart görmesi durumunda 24. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasında görev yapamayacak. Teknik heyet, tecrübeli oyuncuyu dikkatli olması konusunda uyardı.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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