 Podolski gerçeği – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Podolski gerçeği

    Podolski gerçeği

    Alman yıldız 7 milyon euro’ya Beijing’e transfer olacaktı. Ancak Çin ekibinin yeni hocasının istemediği Alman oyuncu, 2.6 milyona Kobe’nin yolunu tuttu.

    'ın 7 milyon euro kazanmasını engelleyen isim ortaya çıktı. Lukas Podolski'nin 2.6 milyon Euro'ya Japon Vissel Kobe'ye transfer olmasının ardından yönetim hedef tahtasına konmuştu. Daha yüksek bir bonservisle satılması beklenen Alman futbolcuyla ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.

    Uzun süre yıldız oyuncuyu isteyen Beijing Gouan'ın son anda transferden vazgeçmesinin sebebinin yeni hocası Jose Manuel Gonzalez olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılara 7 milyon euro ödemeye hazır olan Çin ekibi, yeni teknik adamın raporu doğrultusunda bu transferden vazgeçince Podolski'nin Japonya'nın yolunu tuttuğu ifade edildi.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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