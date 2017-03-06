Podolski gerçeği
Alman yıldız 7 milyon euro’ya Beijing’e transfer olacaktı. Ancak Çin ekibinin yeni hocasının istemediği Alman oyuncu, 2.6 milyona Kobe’nin yolunu tuttu.
Galatasaray'ın 7 milyon euro kazanmasını engelleyen isim ortaya çıktı. Lukas Podolski'nin 2.6 milyon Euro'ya Japon Vissel Kobe'ye transfer olmasının ardından yönetim hedef tahtasına konmuştu. Daha yüksek bir bonservisle satılması beklenen Alman futbolcuyla ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.
Uzun süre yıldız oyuncuyu isteyen Beijing Gouan'ın son anda transferden vazgeçmesinin sebebinin yeni hocası Jose Manuel Gonzalez olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılara 7 milyon euro ödemeye hazır olan Çin ekibi, yeni teknik adamın raporu doğrultusunda bu transferden vazgeçince Podolski'nin Japonya'nın yolunu tuttuğu ifade edildi.
Uzun süre yıldız oyuncuyu isteyen Beijing Gouan'ın son anda transferden vazgeçmesinin sebebinin yeni hocası Jose Manuel Gonzalez olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılara 7 milyon euro ödemeye hazır olan Çin ekibi, yeni teknik adamın raporu doğrultusunda bu transferden vazgeçince Podolski'nin Japonya'nın yolunu tuttuğu ifade edildi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Podolski gerçeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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