Palabıyık yaramıyor

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Cimbom'a pek yaramıyor. Genç hakem daha önce Galatasaray'ın 10 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı takım 4 kez kazanabilirken, 3 beraberlik, 3 de yenilgi aldı.