Palabıyık yaramıyor
Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Cimbom'a pek yaramıyor. Genç hakem daha önce Galatasaray'ın 10 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı takım 4 kez kazanabilirken, 3 beraberlik, 3 de yenilgi aldı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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