 Palabıyık yaramıyor – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Palabıyık yaramıyor

    Palabıyık yaramıyor
    Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Cimbom'a pek yaramıyor. Genç hakem daha önce Galatasaray'ın 10 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı takım 4 kez kazanabilirken, 3 beraberlik, 3 de yenilgi aldı.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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