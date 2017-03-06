 Olaylı karşılama – Fotomaç – 06 Mart 2017
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HEPSİ
    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Olaylı karşılama

    Olaylı karşılama

    Antalya’da taraftarlar, takımı protesto etti, otobüsü tekmeledi.

    , Antalya'da protestolarla karşılandı. Havaalanına gelen bir grup taraftar, sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösterirken, yönetimi istifaya çağırdı. 'Ey ruh nerdesin. Bize eski Cim Bom'u verin' yazılı pankart açan taraftarlardan bazıları takım otobüsüne yumruk ve tekme attı. Taraftarlar kendilerini uzaklaştırmak isteyen polisle de tartışırken, kısa süreli arbede yaşandı. Futbolcular olayları izlemekle yetinirken, kafile, daha sonra kalacağı otele hareket etti.



    YÖNETİM İSTİFA!
    Kızgın taraftarlar, "Yönetim istifa", "O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır", "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" şeklinde sloganlar attılar.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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