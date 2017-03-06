Olaylı karşılama
Antalya’da taraftarlar, takımı protesto etti, otobüsü tekmeledi.
Galatasaray, Antalya'da protestolarla karşılandı. Havaalanına gelen bir grup taraftar, sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösterirken, yönetimi istifaya çağırdı. 'Ey ruh nerdesin. Bize eski Cim Bom'u verin' yazılı pankart açan taraftarlardan bazıları takım otobüsüne yumruk ve tekme attı. Taraftarlar kendilerini uzaklaştırmak isteyen polisle de tartışırken, kısa süreli arbede yaşandı. Futbolcular olayları izlemekle yetinirken, kafile, daha sonra kalacağı otele hareket etti.
YÖNETİM İSTİFA!
Kızgın taraftarlar, "Yönetim istifa", "O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır", "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" şeklinde sloganlar attılar.
YÖNETİM İSTİFA!
Kızgın taraftarlar, "Yönetim istifa", "O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır", "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" şeklinde sloganlar attılar.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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