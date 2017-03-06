Muslera Şansal Büyüka'ya soru sordu
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera, Antalyaspor maçının ardından verdiği demeçte hakemlerin sarı kart kriterlerini sorguladı.
İşte Muslera'nın maç sonu açıklamaları:
"Çok mutluyuz. Çok ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Bundan önceki 2 maçta şanssız puan kayıpları yaşadık. Bugün Galatasaray takımı olması gerektiği gibi mücadele etti, maçı bırakmadı. Bugün fedakarlık eden, son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayan bir Galatasaray vardı. Galip geldiğimiz için mutluyum"
Muslera'dan stüdyoya soru
"Stüdyoya sorum olacak. Hakemlerin sarı kart kriterini sormak istiyorum. Bruma'nın pozisyona bakıyoruz, sarı verdi hakem. Benim değinmek istediğim kriterdi. Hakemler hata yapabilir ama bir kural varsa herkese uygulanmalıdır."
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:06
- "Hedefimiz kazanmak"
Toplam 1
Yorum
HUS SERGENE GORE MACTA.ELINDEN GELENI ARDINA KOYMA.SEVINIRIZ.BESIKTASIMIZA VIZ GELIR.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 3
Yorum
geçmiş olsun şimdiden daha istekli oynarlar hoca gitti diye BJK DE yine 6 yer gelir avrupa orası hani hakemler türk olsa uefa başkanıda demirören olsa neyse.. :)
- Bruma'ya kırmızı kart
Toplam 2
Yorum
TFF MHK İSTİFA YIL 2017 Ortalıkta Galatasaray düşmanları elini kolunu sallayarak maç yönetiyor bu hakemler bu lig çok karışır
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