Muslera Şansal Büyüka'ya soru sordu

İşte Muslera'nın maç sonu açıklamaları:

"Çok mutluyuz. Çok ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Bundan önceki 2 maçta şanssız puan kayıpları yaşadık. Bugün Galatasaray takımı olması gerektiği gibi mücadele etti, maçı bırakmadı. Bugün fedakarlık eden, son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayan bir Galatasaray vardı. Galip geldiğimiz için mutluyum"

Muslera'dan stüdyoya soru

"Stüdyoya sorum olacak. Hakemlerin sarı kart kriterini sormak istiyorum. Bruma'nın pozisyona bakıyoruz, sarı verdi hakem. Benim değinmek istediğim kriterdi. Hakemler hata yapabilir ama bir kural varsa herkese uygulanmalıdır."