 Kamp yeri tartışması – Fotomaç – 06 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kamp yeri tartışması

    Kamp yeri tartışması
    Gelecek sezonun programı için yönetim ile teknik heyet karşı karşıya geldi. Yöneticiler; Almanya, Avusturya ve İsviçre arasında kalırken, Tudor ülkesi Hırvatistan'da takımı hazırlamak istiyor.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kamp yeri tartışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.