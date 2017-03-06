 "İstifa edemeyeceğiz maalesef" – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    "İstifa edemeyeceğiz maalesef"

    "İstifa edemeyeceğiz maalesef"

    Galatasaraylı yöneticiler ve Cengiz Özyalçın, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundular.

    şunları söyledi:

    "Bruma'nın pozisyonu bana göre faul değil ama hakem verdi. Yapacak bir şey yok. Hocamızın atılması da yanlış. Bunlar küçük detaylar ama can sıkıcı detaylar. Biz galibiyet için geldik. 3 puanı aldık ve gidiyoruz. Antalyaspor yöneticileri bizleri çok güzel ağırladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Antalyaspor iyi bir takım. Dolayısıyla güzel bir maç oldu. Umarım seyirciler keyif almışlardır. Yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra da bu şekilde gideceğiz.

    Taraftarımızın protestolarının farkındayız. Taraftar her zaman haklıdır. Galatasaray'ın her zaman kazanmasını isterler. Taraftar, 2 senedir 'İstifa edin' diyor. Bize de 'istifa edin' diyorlar. Öyle bir şey yok. İstifa edemeyeceğiz maalesef. Yapacak işlerimiz var."

    Cengiz Özyalçın ise karşılaşmanın son 10 dakikasında kabir azabı çektiğini ifade ederek, "Maç gider gelir ama 10 kişi kalıp 2-0'dan 2-2 olunca o son 10 dakikayı ne sen sor ne de ben söyleyeyim." dedi.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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