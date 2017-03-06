 G.Saray'a müjdeli haber – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    G.Saray'a müjdeli haber

    G.Saray'a müjdeli haber

    Kulüp Doktoru , Carole’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “ ve ’un sakatlıkları devam ediyor. Yapılacak testlerin ardından Gençlerbirliği olmasa da Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alabilirler” dedi.

    Antalyaspor, karşılaşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan takım doktoru , maçta sakatlanan Carole'nin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

    Carole'nin hem gözünde hem de kaşında açılma olduğunu dile getiren İnce, "Saha içinde diktik. Oyuna devam edebildi. Korkulacak bir şey yok. Kafasına darbe aldı diye korkmuştuk ama şu an sıkıntısı yok. Bu sakatlıkla ilgili bir sıkıntı yok. Oyundan da teknik sebeple çıktı. Korkulacak bir durum yok" dedi.

    SNEİJDER VE DE JONG
    ve 'un sağlık durumları hakkında da bilgiler veren İnce, "Hastane tetkikleri sonucu karar veriyoruz. Her iki futbolcunun da MR'ları çekildi. De Jong ve Sneijder'i Antalyaspor maçı öncesi yapılan testlerde yeterli görmedik. Tedavilerinin ardından yine test yapıp değerlendireceğiz. Her iki futbolcu da Gençlerbirliği maçını bilmiyorum ama Trabzon maçında takımdaki yerlerini alacaklar" diye konuştu.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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