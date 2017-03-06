G.Saray'a müjdeli haber
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Carole’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Sneijder ve De Jong’un sakatlıkları devam ediyor. Yapılacak testlerin ardından Gençlerbirliği olmasa da Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alabilirler” dedi.
Carole'nin hem gözünde hem de kaşında açılma olduğunu dile getiren İnce, "Saha içinde diktik. Oyuna devam edebildi. Korkulacak bir şey yok. Kafasına darbe aldı diye korkmuştuk ama şu an sıkıntısı yok. Bu sakatlıkla ilgili bir sıkıntı yok. Oyundan da teknik sebeple çıktı. Korkulacak bir durum yok" dedi.
SNEİJDER VE DE JONG
Sneijder ve De Jong'un sağlık durumları hakkında da bilgiler veren İnce, "Hastane tetkikleri sonucu karar veriyoruz. Her iki futbolcunun da MR'ları çekildi. De Jong ve Sneijder'i Antalyaspor maçı öncesi yapılan testlerde yeterli görmedik. Tedavilerinin ardından yine test yapıp değerlendireceğiz. Her iki futbolcu da Gençlerbirliği maçını bilmiyorum ama Trabzon maçında takımdaki yerlerini alacaklar" diye konuştu.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:01
- Cimbom'un Derdiyok!
Toplam 22
Yorum
Degs01 Bi kaybol maçı seyrettin mi antalyalı futbolcuların her pozisyonda yattıklarıyla 10 dk en az eklenmeliydi
- Cimbom'un Derdiyok!
Toplam 22
Yorum
Degs01 Bi kaybol maçı seyrettin mi antalyalı futbolcuların her pozisyonda yattıklarıyla 10 dk en az eklenmeliydi
- Muslera Şansal Büyüka'ya soru sordu
Toplam 3
Yorum
Gerenimo Muslera gibi adamı da çıldırttınız ya iflah olmazsınız.Bu Galatasaray düşmanlığı neden.hakemler sayesinde liderden uzaklaşıp kupadan elendik
G.Saray'a müjdeli haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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