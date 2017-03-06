"Gördünüz efendi Beşiktaş'ı"

Sneijder'le Tudor arasında kriz yaşandığı iddialarına, " Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Levent Nazifoğlu, "sürekli uydurma haberler geçiyor. Sneijder'in sakatlığı var. Nigel'ın da sakatlığı var. Beşiktaş maçındaki pozisyondan olan sakatlıklar. Tudor ile Sneijder arasında en ufak bir sorun yok. Tabi daha sıkı oluyor antrenmanlar. Futbolcular kolay antrenman ister. Ama söylendiği kadar, öldüm bittim gibi bir antrenman olmuyor. Tüm antrenmanları izliyorum" dedi.



Takımın huzurunu bozmaya çalışıyorlar diyen sarı-kırmızılı yönetici, "Hem benim hem de Mehmet Bey'in Tudor ile dostane ilişkisi var. İşler iyi gittiğinde orada daha az olacağım. Biz orada olmak istiyoruz da sanki bizi istemiyorlar gibi yansıtılıyor. Keşke işler iyi gitse de oraya gitmesek" diye konuştu.



PODOLSKİ'Yİ ŞİMDİ VERSEYDİK DAHA FAZLA KAZANIRDIK

Podolski transferine değinen Nazifoğlu, "Japonya'ya göre devre arasında vereceğiz. 1.5 milyon euro veririz dediler. Yaptığımız pazarlıklar sonucu hemen hemen 3 milyon euroya böyle bir şey yapıldı. Eğer şimdi verseydik daha fazlasını da alabilirdik ama biz sene sonuna kadar kendisini

kadromuzda tutmak istedik" dedi.

BURASI KİMSENİN ÇİFTLİĞİ DEĞİL

Sneijder'in formundan uzak olduğunu söyleyen sarı kırmızılı yönetici, "Taraftarın bu konuda hakkı var. Wesley Sneijder özlediğimiz, bildiğimiz gibi oynamıyor. Sneijder'in bir an takıma dönüp eski formunu yakalaması lazım tabi. Burası kimsenin çiftliği değil. Dünyanın en önemli markalarından biri. Herkes görevini yapmak zorunda. Sneijder'e git dediğinde maaşını verip göndermen gerek" dedi.

GÖRDÜNÜZ EFENDİ BEŞİKTAŞ'I

Nazifığlu'nun gündeminde son olarak Süper Lig'deki hakem hataları vardı. TFF kurullarının Beşiktaşlı yöneticilerden oluştuğunu belirten sarı-kırmızılı yönetici Ali Dürüst'e seslenerek, "Hiç mi vicdanın sızlamıyor Ali ağabey? Galatasaray için bir kere olsun elini masaya vur." dedi. Nazifoğlu, "Bu kadar olaylar oluyor. TFF yöneticileri plaket veriyor, alıyorlar. Ertesi gün bizim başkanımıza cezalar geliyor. Hiç kimsenin umrunda değil. Bir maçta verilmedi, gördünüz efendi Beşiktaş'ı. Demek ki bize olsa neler olacak yani? Yanlışlık olur diyorlar da bu seneki durumu herkes görüyor. Her hafta hatalar var. Hakemler görmedi deniyor. Bu kadar şansa, bazı takımlara olup, bazı takımlara olmaz olur mu? Kurullarda Beşiktaşlılar da var. Kızmıyorum. Galatasaraylılar da var. Kayırmaca olur tabi. Bu eşyanın tabiatı. Bu TFF ile önümüzdeki sene çok zor yürür bu işi" diye konuştu.