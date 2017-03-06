 Galatasaray, Slovakya deplasmanında – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Galatasaray, Slovakya deplasmanında

    Galatasaray, Slovakya deplasmanında

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Slovakya temsilcisi Good Angels'la deplasmanda karşılaşacak.

    Organizasyonda çıktığı 10 maçı da kazanarak, çeyrek finale namağlup gelen sarı-kırmızılı ekip, Good Angels karşısında rövanş öncesi avantajlı bir sonuç olmaya çalışacak.

    Kosice kentindeki Angels Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak.

    Eşleşmenin rövanşı, 10 Mart Cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:44
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