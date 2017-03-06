Galatasaray, Slovakya deplasmanında
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Slovakya temsilcisi Good Angels'la deplasmanda karşılaşacak.
Kosice kentindeki Angels Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak.
Eşleşmenin rövanşı, 10 Mart Cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:44
- Hele şükür
Toplam 38
Yorum
Bekir Sarı Fenerbahçe tarihini sen biliyormusun ukala ukala dil uzatıyorsun.Dilsiz şeytan
- "Gördünüz efendi Beşiktaş'ı"
Toplam 76
Yorum
bjk nazifoğlu hakemlerle maç kazanmayı hatta şampiyon olmayı sen ergün gürsoy abine sor o sana anlatsın.boşuna şerefli ikinciliklerimiz yokbizim
- "Gördünüz efendi Beşiktaş'ı"
Toplam 76
Yorum
serdar akay fikret = dursun_ levent nazifoğlu,cenk ergün= metin albayrak ahmet nur çebi _ emre utkucan = fikret demiral gökhan keshin_ tudor =ş.güneş
Galatasaray, Slovakya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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