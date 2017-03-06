 Dişi Aslanlar iddialı – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Dişi Aslanlar iddialı

    Dişi Aslanlar iddialı
    Kadın Basketbol Takımı, Good Angels ile yarın deplasmanda oynayacağı EuroCup çeyrek final ilk maçı için geri sayıma geçti. Başantrenör Maljkovic, "Kolay olmayacak ama Slovakya'ya kazanmaya gidiyoruz" dedi.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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