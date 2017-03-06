Dişi Aslanlar iddialı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Good Angels ile yarın deplasmanda oynayacağı EuroCup çeyrek final ilk maçı için geri sayıma geçti. Başantrenör Maljkovic, "Kolay olmayacak ama Slovakya'ya kazanmaya gidiyoruz" dedi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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