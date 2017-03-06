 Destek turları – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Destek turları

    Destek turları

    Özbek genel kurul öncesi, G.Saray 1905 üyeleriyle buluştu.

    Başkan , yönetim kurulu üyeleri Ali Yüce, Burçin Aslan ve Divan Başkanı İrfan Aktar ile birlikte G.Saray 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği üyeleriyle kahvaltıda buluştu. Özbek, derneğin yeni üyelerine plaket verirken, "Yeni üyelerden G.Saray'a olan desteklerinin ve hizmetlerinin devamı ile başarılar diliyorum" dedi.

    60 MİLYON EURO'LUK ZOR SORU!
    25 Mart'taki mali kongre öncesi kulübün borç-alacak farkı 1 milyar 189 milyon TL olarak açıklandı. Gelirler 23.5 milyon TL eksik, giderler ise 47.4 milyon TL fazla. Üyeler, Özbek döneminde bonservis ve yıllık ücretlere harcanan 60 milyon euro'yu soracak.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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