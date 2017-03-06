Derbizedeler 18’e alındı
Teknik direktör İgor Tudor, Beşiktaş derbisinde tribüne yolladığı Martin Linnes, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş'e bu kez 18 kişilik kadroda yer verdi. Yedek soyunacak 3 ismin maçın gidişatına göre şans bulması bekleniyor.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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