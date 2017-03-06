 Derbizedeler 18’e alındı – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Derbizedeler 18’e alındı

    Derbizedeler 18’e alındı
    Teknik direktör İgor Tudor, Beşiktaş derbisinde tribüne yolladığı Martin Linnes, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş'e bu kez 18 kişilik kadroda yer verdi. Yedek soyunacak 3 ismin maçın gidişatına göre şans bulması bekleniyor.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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