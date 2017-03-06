Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ın Igor Tudor'u ilk itirazında tribüne göndermesi tepki çekti.
Palabıyık derbide iki takım oyuncularının sert oyununa tepkisiz kalıp kartına başvurmayarak maçın çileden çıkmasına izin vermişti.
Ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin savunmacısı Simon Kjaer ile fiziksel temasa varan bir tartışmaya girerken Palabıyık yine olaya seyirci kalmıştı.
Maçın ardından PFDK, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bu olaya kayıtsız kalmayarak Beşiktaş'ın hocasına 1 maç hak mahrumiyeti cezası vermişti.
Tudor'u ilk itirazında tribüne gönderen Ali Palabıyık'ın, Beşiktaş - F.Bahçe maçında meydana gelen olayda pasif davranması dikkat çekti.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:32
- "Hedefimiz kazanmak"
Toplam 1
Yorum
HUS SERGENE GORE MACTA.ELINDEN GELENI ARDINA KOYMA.SEVINIRIZ.BESIKTASIMIZA VIZ GELIR.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 3
Yorum
geçmiş olsun şimdiden daha istekli oynarlar hoca gitti diye BJK DE yine 6 yer gelir avrupa orası hani hakemler türk olsa uefa başkanıda demirören olsa neyse.. :)
- Bruma'ya kırmızı kart
Toplam 2
Yorum
TFF MHK İSTİFA YIL 2017 Ortalıkta Galatasaray düşmanları elini kolunu sallayarak maç yönetiyor bu hakemler bu lig çok karışır
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