 15 milyonluk fark! – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    15 milyonluk fark!

    15 milyonluk fark!
    Mecidiyeköy'deki otelde hesaplar şaştı. G.Saray, 25 milyon TL ile oteli bitirmeyi hedefliyordu. Ancak dolardaki artış inşaat malzemelerine zam gelmesine sebep olurken, maliyet 40 milyona çıktı.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:16
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