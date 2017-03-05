 Yolculuk bugün 12.00’de – Fotomaç – 05 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yolculuk bugün 12.00’de

    Yolculuk bugün 12.00’de
    Sarı-kırmızılı takım Antalya'ya bugün gidecek. Saat 12.00'de bu şehre hareket edecek olan Galatasaray, 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:58
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yolculuk bugün 12.00’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.