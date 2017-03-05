Ya şundadır ya bunda

Hafta boyunca değişik dizilişler üzerinde çalışan Hırvat hoca, idmanlarda 6 farklı sistem denedi. Sneijder, Poldi ve De Jong’un da yokluğu da Tudor’u iyice zora soktu.

Sneijder ve De Jong'un sakat, Podolski'nin cezalı olduğu G.Saray'da Igor Tudor, Antalya karşısına hangi dizilişle çıkacağını henüz bulamadı. Hafta boyunca değişik sistemler deneyen genç hoca, başta 3-4-3 olmak üzere tam 6 farklı diziliş üzerinde çalıştı. Savunmayı yine Semih-Hakan-Chedjou ve Carole ile kurmayı planlayan Hırvat çalıştırıcı, orta sahada adeta bilmece çözüyor. De Jong'un sakatlanmasıyla Josue, Tolga ve Selçuk'un bir arada oynama şansı artarken, Eren'in forvette yeri garanti. Kanatlarda Bruma ve Yasin bir adım önde; Rodrigues sürprizde.



KARE ASI DEĞİŞMİYOR

Defansa çok önem veren İgor Tudor, Antalya deplasmanında hangi sistemle çıkarsa çıksın geçen haftaki Beşiktaş derbisinde oynayan isimlerden vazgeçmeyecek. Hırvat teknik adam, dizilişler değişse de Semih Kaya, Hakan Balta, Chedjou ve Carole kare asından taviz vermeyecek.



GİZLİ LİDER HAKAN

Tudor, Antalya maçı öncesi Hakan Balta ile yakından ilgileniyor. Takım hakkındaki görüşmeleri Hakan ile yapan Tudor, saha içindeki gizli liderlik görevini de tecrübeli futbolcuya verdi.