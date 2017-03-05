Tudor, Antalyaspor maçı için tercihini yaptı
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosuna sakatlığı bulunan Sneijder, De Jong ve cezalı Podolski dahil edilmedi.
Sarı kırmızılı kafile bugün 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Antalya'ya gitti.
Sarı kırmızılılar son idmanını saat 18.00'de Sueno Hotels Deluxe Belek'e ait tesislerde yapacak.
İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.
Cimbom, Antalya'ya olaylı geldi
Takım gelmeden önce Antalya Havalimanı önünde toplanan taraftarlar, "yönetim istifa", "o koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır", "bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" şeklinde sloganlar atarak takımı protesto etti.
Futbolcular havalimanından çıkarak takım otobüsüne bindi. Oyuncular otobüse bindikten sonra taraftarlar, kendi aralarında ve polisle kavga etti. Polisin kavgayı yatıştırmasının ardından futbolcular konaklayacakları otele hareket etti.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:23
- Muhteşem Atiba
Toplam 2
Yorum
1903 Seneye fenerdeymis , Q7 ile beraber gidiyorlarmis AHAHAHAHAHAHAHA :))))
- Tudor, Antalyaspor maçı için tarcihini yaptı
Toplam 1
Yorum
alibeker Eğer Selçuk İnan ilk 11'de yer alırsa, bu takımdan artık bir şey beklemeyin.
- Erman Toroğlu'ndan Quaresma yorumu
Toplam 11
Yorum
ali Querasma'nın kadro dışı bırakılması lazım. Her maçta kırmızı kartı var, ama ülkemizde mert ve korkusuz hakemler olmadığından göstermiyorlar, sarı ile geçiştiriyorlar!
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