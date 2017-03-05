Tudor, Antalyaspor maçı için tercihini yaptı

Sarı kırmızılı kafile bugün 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Antalya'ya gitti.

Sarı kırmızılılar son idmanını saat 18.00'de Sueno Hotels Deluxe Belek'e ait tesislerde yapacak.

İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.



Cimbom, Antalya'ya olaylı geldi

Takım gelmeden önce Antalya Havalimanı önünde toplanan taraftarlar, "yönetim istifa", "o koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır", "bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" şeklinde sloganlar atarak takımı protesto etti.

Futbolcular havalimanından çıkarak takım otobüsüne bindi. Oyuncular otobüse bindikten sonra taraftarlar, kendi aralarında ve polisle kavga etti. Polisin kavgayı yatıştırmasının ardından futbolcular konaklayacakları otele hareket etti.