Tesadüfün bu kadarı!

Wesley’in ardından De Jong’un da ıskartaya çıkması, ‘Hollandalılar, Riekerink’in gidişine tepkili’ iddiasını güçlendirdi. Tudor’un ağır idmanları da sorgulanıyor.

Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılmasının ardından Sneijder, bacağında çekme olduğu iddiasıyla antrenmana çıkmamış, bu durum vatandaşının gidişine tepkili şeklinde yorumlanmıştı. Dün de takımın bir başka Hollandalı futbolcusu Nigel De Jong'un sağ arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiği bildirildi. De Jong da Antalyspor kadrosundan çıkarılılırken, Hollandalı futbolcuların, Riekerink'in gidişine Tudor üzerinden tepki verdiklerini iddiaları tekrar gündeme geldi.



SEBEBİ AĞIR İDMANLAR MI?

Tudor'un gelişi sonrası Galatasaraylı futbolcular, ağır idman temposunu yönetime şikayet etmişlerdi. Zorlanmaların bu sebeple mi yoksa başka bir amaçla mı olduğu kafalarda soru işaretleri bıraktı.