 Tesadüfün bu kadarı! – Fotomaç – 05 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Tesadüfün bu kadarı!

    Tesadüfün bu kadarı!

    Wesley’in ardından De Jong’un da ıskartaya çıkması, ‘Hollandalılar, Riekerink’in gidişine tepkili’ iddiasını güçlendirdi. Tudor’un ağır idmanları da sorgulanıyor.

    Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılmasının ardından Sneijder, bacağında çekme olduğu iddiasıyla antrenmana çıkmamış, bu durum vatandaşının gidişine tepkili şeklinde yorumlanmıştı. Dün de takımın bir başka Hollandalı futbolcusu Nigel De Jong'un sağ arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiği bildirildi. De Jong da Antalyspor kadrosundan çıkarılılırken, Hollandalı futbolcuların, Riekerink'in gidişine Tudor üzerinden tepki verdiklerini iddiaları tekrar gündeme geldi.

    SEBEBİ AĞIR İDMANLAR MI?
    Tudor'un gelişi sonrası Galatasaraylı futbolcular, ağır idman temposunu yönetime şikayet etmişlerdi. Zorlanmaların bu sebeple mi yoksa başka bir amaçla mı olduğu kafalarda soru işaretleri bıraktı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tesadüfün bu kadarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.