Taktik çalıştılar
Galatasaray, yarın oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
İdmanda taktik çalışmalar ve hücum kombinasyonları üzerinde duruldu. Teknik direktör Tudor, çalışmayı sık sık durdurup oyuncularına uyarılarda bulundu. Öte yandan Sneijder, günü tedavisinin ardından düz koşuyla tamamladı.
Igor Tudor'un, PAOK'ta uyguladığı sert ve zorlu antrenman tekniği, halen konuşuluyor. Bu süreçte 40 farklı futbolcunun sakatlık yaşadığı, 13 farklı oyuncunun da birden fazla sakatlık geçirdiği iddia edilmişti. Tudor, imza töreninde iddiaların abartılı olduğunu belirtmişti.
Igor Tudor'un, PAOK'ta uyguladığı sert ve zorlu antrenman tekniği, halen konuşuluyor. Bu süreçte 40 farklı futbolcunun sakatlık yaşadığı, 13 farklı oyuncunun da birden fazla sakatlık geçirdiği iddia edilmişti. Tudor, imza töreninde iddiaların abartılı olduğunu belirtmişti.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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