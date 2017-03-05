 Taktik çalıştılar – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Taktik çalıştılar

    Taktik çalıştılar

    , yarın oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    İdmanda taktik çalışmalar ve hücum kombinasyonları üzerinde duruldu. Teknik direktör Tudor, çalışmayı sık sık durdurup oyuncularına uyarılarda bulundu. Öte yandan Sneijder, günü tedavisinin ardından düz koşuyla tamamladı.

    'un, PAOK'ta uyguladığı sert ve zorlu antrenman tekniği, halen konuşuluyor. Bu süreçte 40 farklı futbolcunun sakatlık yaşadığı, 13 farklı oyuncunun da birden fazla sakatlık geçirdiği iddia edilmişti. Tudor, imza töreninde iddiaların abartılı olduğunu belirtmişti.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:55
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