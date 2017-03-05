 Jem Karacan, Bolton’da – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Jem Karacan, Bolton’da
    G.Saray'ın devre arasında yollarını ayırdığı , İngiltere 1. Lig ekiplerinden ile anlaştı. Bolton'un yardımcı antrenörü Steve Parkin, Karacan ile sözleşme imzalamaları için birkaç küçük detayın kaldığını belirterek, "Jem antrenmanlarda iyi bir performans gösterdi. Faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:37
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